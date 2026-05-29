毒駕可避免？民團批3年前修法沒罰則 「學生都知道持有不會怎樣」

近期依托咪酯毒駕頻傳，許多民眾無端受害、家破人亡。衛福部昨天表示將修「菸害防制法」開罰「持有電子煙」者，最重可罰1萬元。民團指出，2023年「菸防法」修法時，衛福部不願禁止持有電子煙，罰則、沒入銷毀等機制均未入法，直至毒駕頻傳才出手，導致連青少年學生都知道「持有不會怎樣」，老師至多只能沒收，許多校園中都有「充滿電子煙載具的抽屜」，宛如未爆彈。

國教行動聯盟理事長王瀚陽說，政府近三年來對禁止電子煙「不夠力」，許多青少年不僅抽了電子煙，還接觸喪屍煙彈，導致毒駕。「最大的問題就是未看重電子煙的持有、沒入、銷毀機制」，他對肯定衛福部修法，不論罰則高低，應讓孩子知道「持有電子煙是錯的、電子煙對人體有害」，形成拒用文化，教師發現後可直接沒收，交由地方衛生局處銷毀開罰，不再無力處理。

全國家長會長聯盟副理事長林珊如表示，不肖人士在校園周邊兜售電子煙，吸引才上國一的孩子接觸購買。常見一位學生與校外人士對口，再將電子煙賣給其他同學。

許多國一生不慎接觸電子煙，連家長都不知道孩子在校吸電子煙，更不知數年後可能進一步購買依托咪酯等摻有新興毒品的煙彈，再去犯罪或造成社會傷亡。林珊如質疑，國外對喪失煙彈嚴加懲治，「為何國內刑責都不重？」

王瀚陽說，2023年「菸防法」修法全面禁止電子煙，但衛福部修法不夠全面，未將持有電子煙訂出罰則，也為授權沒入、銷毀，不將這些規範看在眼裡，而電子煙的煙彈、煙油容易丟棄，學生在校園被教師抓到持有電子煙組合元件，對方甚至會拿出條文回嗆「這又不違法」，教師只能暫時沒收，許多老師抽屜一開，全是電子煙載具，在沒有法規前提下，無法銷毀處理，「形同未爆彈。」