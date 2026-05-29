身心障礙生「校園代表假就業」民團批企業便宜行事：勞動部檢討制度濫用

監察院日前調查指出，部分科技企業以「校園代表」模式招募在學的身心障礙生，並列入身障定額進用名額，只用形式上符合法定要求，卻未提供真正的就業機會。 對此，臺灣障礙青年協會（臺障青）今召開記者會，喊出「企業進用便宜行事，障青就業流於形式」，呼籲勞動部建議定額進用制度遭濫用的問題，並將「不提供合理調整」視為法律上的歧視行為，有明確罰則。

臺障青理事長李坤融說，台灣整體勞動參與率59.52%，但身心障礙者勞參率僅21.9%，失業率更是一般人的兩倍以上，高達7.1%，障礙者長期以來在就業市場上被邊緣化，這不只是政策的支持不夠，更是政府長期的怠惰。

他進一步說，近來監察院調查報告指知名科技業連續三年從63所大專院校招募身心障礙學生來當校園代表，從112年到114年總共找了517個人，但這些學生實際上並未進到企業工作，而是在學校裡面進行校園推廣、行政打雜，或由資源教室指派任務。

李坤融批評，這樣的企業做法無疑是「兩面手法」，對外宣稱依法足額進用身心障礙者，包裝成「提供障礙青年獎學金」美名，藉此大賺企業形象，但實際上，沒有任何的職務指導，也沒有績效管理和職場互動，未正視障礙者的就業困境，更沒有要提升障礙青年專業能力。

擔任校園代表的觀姓學生分享，自己曾跟企業溝通能否進入企業實習，接觸核心工作，而不是只能找校園內的單位或師長，但被企業以「若在校外發生事情會有風險」而拒絕，她質疑，如果企業真的擔心學生發生勞務糾紛等，就應該負起雇主責任。

觀姓學生說，企業為了避免未足額進用身障者挨罰，以慈善之名包裝，看似在幫助障礙者，實際上卻剝奪了障礙者的成長機會，如果現在不說出來，未來恐怕有更多的身障生被企業當成湊名額的「工具人」，等到畢業後進入殘酷的就業市場，才驚覺這些履歷和經驗根本沒有多大幫助。

台北大學社會學系教授張恒豪說，這樣的做法造成3個問題，首先是責任轉嫁，負責輔導的老師沒有義務替科技業負擔校園代表的工作訓練、分配與監督，第二是「工作」與「獎學金」邊界模糊，有的輔導人員因擔心學生畢業即失業，甚至反過來鼓勵學生「多唸幾年、多領幾年」，嚴重扭曲制度美意，最後是只給基本工資、卻沒有特定工作內容的聘用，非但無法培養就業能力，反而對未來職涯造成傷害。

張恒豪認為，勞動部應依循身心障礙者權利公約（CRPD）原則，正式將「不提供合理調整（Reasonable Accommodation）」視為法律上的歧視行為，有明確罰則，並檢視現行定額進用制度的盲點與漏洞。

臺障青常務理事劉家承說，教育部跟勞動部雖有轉銜就業機制，但非常淺薄，教育部並未對準培訓，導致學用落差，與就業市場脫節，而勞動部的職訓、就業輔導，也無法解決身障就業的痛點，建議應配合企業需求調整、升級資源，協助業者進行身障者的就業分析、職務重組，而不是只逼企業生出職缺聘用身障者，應該是要求企業提供具有效益、發展性的職缺。

他表示，政府應輔導企業，將這些現有的校園代表職務「實質轉型」，重新設計工作內容，逐步培力他們銜接成為企業內部的正職員工，未來也必須將企業的真實需求帶進校園培訓，才能把障礙青年推向常態的勞動市場。

立委林月琴呼籲，任何巧立名目的掛名模式，都無法真正幫助障礙夥伴進入職場，也反映了定額禁用被濫用的問題，勞動部作為主管機關，有責任確保這項權利落實。