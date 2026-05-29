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烏山頭水庫光電板觸泥 能源署：部分區域已啟動拆卸作業

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

近期台南烏山頭水庫水位持續下降，導致本該浮在水面上的光電板「落底」，大量管線裸露，外界擔心有脆化、受損之虞。經濟部能源署今（29）日說明，光電廠商已啟動旱季應變機制，目前現場已實施預防性支架與模組拆卸，受影響串列均已落實斷電隔離；同時，現場管線均採用高規格雙層耐候材料，目前案場整體結構與電力運作皆在安全監控狀態下，持續嚴密監督，請民眾放心。

能源署說明，水面型太陽光電於設計之初，即已將枯水期的水位變動與地形因素納入安全係數考量。因應近期烏山頭水庫水位持續降低，廠商自上週起已提升管理強度，改為每日派員實地巡檢。本週因部分浮體平台接觸到水庫底泥，為防範底泥地勢不平整衍生結構受力不均或變形風險，廠商已主動針對特定區位實施「預防性支架與模組拆卸作業」，所有拆卸區域的光電串列均已同步完成電氣隔離（斷電不發電），不影響系統整體運作安全性。

至於外界質疑管線裸露、恐有烈日曝曬脆化受損之虞，能源署說明，該案場目前裸露線路均採取「雙層防護高規格設計」，具備極佳之抗極端氣候能力，相關材料規格皆可在烈日曝曬下長期運作安全無虞。

能源署舉例，外層防護（HDPE 蛇管）：採用高密度聚乙烯（HDPE）材質，具備硬度強、抗腐蝕及高耐溫（熔點達 120 至 130°C），能有效阻絕紫外線與機械外力；內層電纜（DC1000V 專業光電線路）專為戶外嚴苛環境打造，具備耐高溫（120°C）、耐高濕及耐高壓的優異耐候特性。

能源署強調，推動再生能源與維護環境安全同等重要。政府將持續嚴密監督水庫光電案場的操作維運，並要求廠商落實每日巡檢與動態調整，確保在守護水資源與綠能發展的同時，維持案場最高標準的公共安全。

烏山頭水庫 光電板

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