7旬翁冠狀動鈣化脈「硬如鋼鐵」 新碎石術「隔山打牛」成功治療

苗栗市大千綜合醫院引進最新的血管內震波碎石術（IVL），最近成功為4名病患順利完成治療，打破苗栗縣各大醫院過去難以處理極度鈣化血管的窘況。

大千綜合醫院心臟內科醫師羅健賢醫師分享，一名72歲的男性病患，本身有高血壓、糖尿病及高血脂等慢性病史。近兩個月來，他頻繁出現間歇性胸悶而至門診檢查，心肌灌注掃描顯示有明顯心肌缺血問題，因此安排心導管冠狀動脈攝影檢查，發現患者有3條冠狀動脈狹窄，程度都超過90%，其中右冠狀動脈更合併嚴重的血管壁鈣化（石灰化）。

病人雖曾接受過左冠脈介入治療，置放4支塗藥支架，並配合藥物治療1個月，但頑固的胸悶症狀依然存在，經醫療團隊評估後，決定針對「硬如鋼鐵」的右冠狀動脈進行血管內震波碎石術治療。

羅健賢指出，當血管壁鈣化厚度過高或呈現偏心型鈣化時，如果強行使用傳統的高壓氣球擴張，不僅難以震碎鈣化環，反而容易使壓力往相對正常的血管壁推擠，增加血管破裂的致命風險。新型的「血管內震波碎石術」利用低壓氣球搭配震波能量，如同「隔山打牛」般精準破壞鈣化結構，且能不傷及周邊正常組織。

這名男性病患的導管手術，在血管內超音波的精準導引下，順利震碎右冠狀動脈的鈣化病灶並妥當安置支架。手術過程順利，術後隔天即出院，成為苗栗縣首例成功應用此技術的個案。

羅健賢表示，血管內震波碎石術雖具備極高成功率與安全性，但目前健保尚未全額給付。此外，如果遇到極端嚴重、連小氣球都無法通過的冠脈狹窄病灶，就需要合併「冠狀動脈旋磨術」一起使用，才能徹底把血管完全撐開，達到良好的長期療效。

他強調，以往這類重症心血管患者都必須轉院至外縣市醫學中心。現在大千已具備相關醫療設備，且擁有符合衛福部認證資格的心臟內科介入醫師，且有心臟外科團隊隨時待命支援。未來這項技術擴大應用於臨床治療，將能讓苗栗鄉親在縣內就擁有醫學中心等級的救命醫療，免受奔波之苦。

老翁接受血管內震波碎石術後，順利打通血管（紅圈處）。圖／大千綜合醫院提供