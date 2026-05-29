胃痛吃粥錯了嗎？醫揭3個「自律習慣」超NG：別忽視抗議

現代人越來越注重養身，尤其過了一定年紀後更加重視身體健康。肝膽胃腸科醫師卓韋儒在臉書發文表示，很多人為了養胃卻用錯方法，最後反而變成在折磨胃。他提醒有反覆脹氣、火燒心症狀的人，應該要找醫師做專業評估，而不是只靠「聽說」來傷害健康。

卓韋儒醫師分享三個看起來「自律」的習慣，但卻是腸胃地雷，警告大家別以為這樣是在養胃，但卻是在折磨它。第一個是「燕麥奶」，他說燕麥奶不是奶，而是「液態澱粉」，雖然燕麥是健康的好食材，但磨成奶後升糖（GI）極快，對於對於胃動力不足或易脹氣的人來說，燕麥奶在腸道內就像「液態發酵槽」。若喝完會感到腹脹，這代表你的胃在抗議。

第二個是「空腹喝醋、檸檬水」。很多人會有空腹喝醋或檸檬水來排毒的觀念，但卓韋儒醫師直言「所謂調整酸鹼體質並無醫學實據」。他說這對患有胃食道逆流或胃炎的人而言，等於是在傷口灑鹽，反而會直接刺激胃粘膜，誘發嚴重的燒心感與上腹痛。

第三是「胃痛喝粥」，有些人以為胃痛不舒服要吃些清淡的東西，而稀飯是最多人的選擇。對此卓韋儒醫師表示，粥是糊化的澱粉，會迅速刺激胃酸分泌，且流質容易增加胃部壓力，稀釋消化液，反而加重胃食道逆流。他提醒有胃食道逆流的人，適量的固體食物有時比粥更穩定。

卓韋儒醫師提醒民眾，「真正的養胃，不是盲目塞進『聽起來健康』的東西，而是學會聽懂身體的反饋。胃最怕的，是你長期做著『以為對的事』，卻忽視它的抗議」。