烏山頭水庫水位直落…漂浮光電板插進泥地恐影響水質？能源署回應了

台南烏山頭水庫蓄水率目前不到16％，被發現原本應浮在水面上的光電板直接不僅落底還插進泥土，大量管線露出受到烈日曝晒，擔心設備受損釋出化學物質影響水質。經濟部能源署表示，目前廠商已拆卸支架與模組，並斷電隔離。

能源署29日表示，光電廠商已啟動旱季應變機制，目前現場已實施預防性支架與模組拆卸，受影響串列均已落實斷電隔離；同時，現場管線均採用高規格雙層耐候材料，目前案場整體結構與電力運作皆在安全監控狀態下，持續嚴密監督，請民眾放心。

能源署說明，因應近期烏山頭水庫水位持續降低，廠商自上周起已提升管理強度，改為每日派員實地巡檢，本周因部分浮體平台接觸到水庫底泥，為防範底泥地勢不平整衍生結構受力不均或變形風險，廠商已主動針對特定區位實施「預防性支架與模組拆卸作業」。

至於管線裸露在烈日下曝晒是否會脆化受損？能源署解釋，該案場目前裸露線路均採取雙層防護高規格設計，外層防護是HDPE蛇管，內層電纜是DC1000V專業光電線路，可耐高溫120℃，具備極佳的抗極端氣候能力。