鋒面南移7縣市大雨開轟 周末天氣好轉…下周一薔蜜颱風外圍水氣到

今天鋒面影響，陸續有局部性大雨出現。中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，周末天氣逐漸轉為穩定，但是中部和南部要留意午後雷雨的狀況。下周一、下周二薔蜜颱風外圍環流影響，北部和東北部會有一些短暫陣雨，留意可能有長浪現象出現，前往海邊活動注意安全。

中央氣象署發布大雨特報，鋒面影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天南投以南及東部、東南部山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區留意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。大雨：南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區。

劉宇其表示，今天鋒面影響，北部、東北部上午出現一陣比較大的雨勢，預計到了下半天其他山區和花東地區也可能有午後大雷雨出現。輕度颱風薔蜜目前在鵝鑾鼻東南東方1500多公里的海域，未來從琉球海域北上，周日開始，薔蜜颱風會為東海岸帶來長浪現象，海邊活動注意安全。

天氣現況，劉宇其說，目前降雨區域以北部和東北部地區為主；中南部、宜花也有出現零星降雨，不過雨勢並不大。昨天至今天隨著高壓勢力減弱，昨天開始山區和宜蘭有比較明顯的午後熱對流，宜蘭縣大同鄉有明顯降雨，當中短延時有出現大雨的狀況。

他說，今天清晨到上午鋒面雲帶通過北部和東北部地區，雙北、宜蘭、基隆北海岸降雨比較明顯。這波比較大的降雨出現在新北市坪林區翡翠水庫附近，主要的降雨來到88毫米。不過，隨著鋒面逐漸南下，且結構有開始有減弱的情形，降雨的趨勢從今天下半天開始會有一些改變。

今明降雨趨勢，劉宇其表示，今天下半天開始，北部和東北部降雨相較清晨到上午有逐漸趨緩的現象，反而是中南部和花東地區配合午後熱對流作用，午後會有短暫雷陣雨出現，不排除花蓮、台東、中南部山區會有局部性大雨出現，特別留意天氣變化。

劉宇其表示，今天入夜之後，只剩下南部和東南部地區，還有一些零星陣雨的雨勢，有些降雨可能持續到明天清晨。到了明天白天之後，水氣明顯減少，特別留意午後雷雨還是相當明顯，尤其是中南部山區有局部性大雨出現。

後續的天氣狀況，和薔蜜颱風有些關係。劉宇其表示，今天上午8時薔蜜颱風位於鵝鑾鼻東南東方1500多公里左右的海面上，未來持續朝西北西有轉北的趨勢，強度逐漸增強。薔蜜颱風今明兩天持續以西北西方向，往菲律賓東方海面前進，周日路徑會逐漸北轉，朝日本方向前進。

劉宇其表示，薔蜜颱風距離台灣最接近的時間點，預計是下周一左右，從琉球海域北上。雖然離台灣有一段距離，但薔蜜颱風所引發的長浪，會從周日開始影響到東半部、基隆北海岸、馬祖沿海，前往海邊活動特別注意安全。

降雨趨勢，劉宇其說，薔蜜颱風下周一、下周二在琉球海域北上的時候，外圍環流也會稍微影響北部和東北部地區的天氣。明天、周日主要是中部和南部會有一些午後雷陣雨，中南部山區會有局部性大雨。下周一、下周二，薔蜜颱風外圍環流開始為迎風面帶來一些水氣，所以北部、宜蘭有短暫陣雨出現，其他地方多雲到晴，山區可能有午後雷陣雨出現。

劉宇其表示，下周三、下周四薔蜜颱風北上之後，台灣附近開始轉為偏南風環境，花蓮、台東有些短暫雨勢，其他地方午後山區和東北部有短暫陣雨的現象。

溫度趨勢，劉宇其表示，隨著雨勢偏多偏少會有一些變化。前幾天的天氣比較炎熱，今天雖然鋒面影響，中部和南部、花東上半天降雨比較少，所以天氣上還是比較炎熱；尤其是台南、高雄、屏東，還有花東縱谷，溫度仍偏高。明天至下周二，整體高溫會比較下降；一直到下周三吹南風，各地又恢復比較悶熱的天氣。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供