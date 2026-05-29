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影／台鐵七堵站跳電原因找到了！與五堵連兩事故 9列車延誤影響通勤

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
七堵站則是電車線突跳電沒有電力，跳電原因是鳥巢造成，將其摘除後恢復供電。記者游明煌／翻攝
七堵站則是電車線突跳電沒有電力，跳電原因是鳥巢造成，將其摘除後恢復供電。記者游明煌／翻攝

台鐵五堵、七堵站今天一早接連發兩起事故，共造成9列車延誤，影響通勤民眾上班上課，都已恢復正常通行。經查，五堵站月台有一名男子落軌被救起；七堵站則是電車線突跳電沒有電力，跳電原因是鳥巢造成，將其摘除後恢復供電。

台鐵公司說明，今天凌晨5時59分七堵站電車線跳電，造成七堵=八堵間電車線沒電，6時8分將電車線隔離後，電車線恢復送電，列車恢復正常行駛。

台鐵說，經查7時32分電力單位回報跳電原因是鳥巢造成，將其摘除後，七堵站內全站電車線供電正常，共影響6列次93分。

另起事故，台鐵表示，今天上午7時13分，50多歲乘客胡姓男子不明原因侵入五堵站第一月台B側路線，目擊旅客緊急通知五堵站售票員，售票員立即通報汐止行車室列車禁入五堵站，並通報119及110。　　

台鐵說明，7時25分救護車抵達將傷者送往醫院，7時46分路線恢復正常行駛，共影響3列次24分。全案後續由鐵路警察偵辦中。

鐵路警察局南港所表示，台鐵五堵車站一月台5車處男子落軌案，傷者稱身體不適落軌，警方調閱監視器未有外力介入，調查後將依違反鐵路法第57條第2項函移鐵道局裁處。

五堵站月台有一名男子落軌被救起。記者游明煌／翻攝
五堵站月台有一名男子落軌被救起。記者游明煌／翻攝

七堵站則是電車線突跳電沒有電力，跳電原因是鳥巢造成，將其摘除後恢復供電。記者游明煌／翻攝
七堵站則是電車線突跳電沒有電力，跳電原因是鳥巢造成，將其摘除後恢復供電。記者游明煌／翻攝

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