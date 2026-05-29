影／台鐵七堵站跳電原因找到了！與五堵連兩事故 9列車延誤影響通勤

台灣知名食品品牌「雅方」日前因雪糕包裝上同時出現印有繁體與簡體字，進而引發網友質疑，話題立刻「炎上」，昨晚業者急忙發布道歉聲明，表示「未來在包裝與文字溝通上，我們一定會更加謹慎。」希望藉此平息風波，不少支持網友也湧入官方粉絲團留言「補血」，表示「不用道歉，用新台幣支持妳們！」、「能出口至其他國家，並同包裝印上當地國家語言，沒什麼不妥啊！」。

2026-05-29 09:27