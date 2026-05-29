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「不是秘密了」星宇航空首個紐澳航點是雪梨！ 網路釋出徵才訊息

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
星宇官方釋出訊息顯示將在當地招募客服專員、客運銷售專員等，工作型態是全職，工作地點在雪梨。圖／讀者提供
星宇官方釋出訊息顯示將在當地招募客服專員、客運銷售專員等，工作型態是全職，工作地點在雪梨。圖／讀者提供

星宇航空今天召開股東會，董事長張國煒透露，未來長程航線布局將持續擴張，明年將把重心放在歐洲與紐澳市場，其中澳洲雪梨可望成為首個紐澳航點。張國煒更說這不是秘密，事實上，星宇開航雪梨早在坊間盛傳，網路上甚至已有星宇在雪梨招募人才的訊息釋出。

星宇航空今年6月將開航韓國釜山、下半年開航印尼峇厘島、捷克布拉格，也是星宇首個歐洲航點。張國煒今在股東會上表示，未來歐洲線還會規畫開航瑞士蘇黎世、西班牙巴塞隆納等，美國市場也評估芝加哥、華盛頓DC、紐約與達拉斯。

至於紐澳航點部分，張國煒今也首度證實將會從澳洲雪梨開始，且「這已經不是秘密了。」事實上，星宇官方釋出訊息顯示將在當地招募客服專員、客運銷售專員等，工作型態是全職，工作地點在雪梨，顯示星宇是從零開始在雪梨當地建立外站基地並展開擴張。

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