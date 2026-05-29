雪糕包裝印簡體字遭嗆抵制！雅方道歉 網友湧入補血：一樣買爆

台灣知名食品品牌「雅方」日前因雪糕包裝上同時出現印有繁體與簡體字，進而引發網友質疑，話題立刻「炎上」，昨晚業者急忙發布道歉聲明，表示「未來在包裝與文字溝通上，我們一定會更加謹慎。」希望藉此平息風波，不少支持網友也湧入官方粉絲團留言「補血」，表示「不用道歉，用新台幣支持妳們！」、「能出口至其他國家，並同包裝印上當地國家語言，沒什麼不妥啊！」。

回顧整件事，是因有網友發現雅方旗下「雅方濃厚巧克力雪糕」外包裝同時印有繁體與簡體中文字樣，在網路掀起風波，甚至有人揚言抵制。業者第一時間曾回文說明因「產品之前有銷往大陸」，因此才印有兩種字體，但卻又意外引爆「大陸」與「中國」的用字爭議。

隨後雅方再度道歉，表示「對於造成消費者困擾與社會資源浪費，我們深感抱歉。」、「未來在包裝與文字溝通上，我們一定會更加謹慎。」同時強調，「日後內銷、外銷包裝將分開製作，並依然遵循食品衛生法規標示，往後對外回應與聲明用字遣詞將更加謹慎，務求每一段文字皆能清楚無誤地傳達本公司的立場與態度」。

而支持雅方的民眾也紛紛留言，表示「不用道歉，一樣買爆！」「跨國企業的商品就是有多種文字在上面」、「請雅方秉持著初衷和專業繼續做下去就好，其他意識型態的言論或批評不用去理會」。

雅方食品遭網友質疑雪糕包裝上印有簡體字，業者第一時間曾發文回覆。圖／翻攝自Threads