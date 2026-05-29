鋒面影響雷雨狂炸 分析師曝下到這時候減緩…中南部小心雷陣雨

今天鋒面通過影響，中北部至東部天氣轉趨不穩定，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，大台北至宜蘭一帶已有明顯雷雨發生。鋒面通過速度快，降雨逐漸趨緩，上午前北部至東部仍需留意局部較大雨勢。午後隨著鋒面逐漸遠離、環境轉受東北風影響，北部至東北部降雨將再逐步減緩。中南部午後配合熱力作用，仍須留意熱對流發展帶來的雷陣雨，局部也有較大雨勢機會。

氣溫方面，林孝儒表示，受雲量增多及降雨影響，雖不若過去幾日炎熱，但未降雨前仍有些悶熱感，南部內陸仍要防範36度以上高溫現象。

周末鋒面遠離，環境轉為東北風影響，林孝儒表示，各地大致回到多雲到晴、有陽光露臉的天氣。由於環境水氣仍多，加上中南部轉為背風弱風區，午後熱對流仍較容易發展，須留意短暫陣雨或雷雨機會。

林孝儒表示，下周一至下周二台灣附近持續受東北風影響，預測今年第6號颱風薔蜜將由琉球群島海面北上，逐漸轉向北北東朝日本南方海面前進。雖然整體路徑為遠離台灣趨勢，但仍可能間接使東北風略為增強並挾帶水氣，北部至東北部將轉為陰時多雲，並有迎風面地形降雨機會；中南部至花東地區則位於背風側，大致為晴時多雲天氣，午後仍有局部熱對流短暫陣雨或雷雨可能，若前往山區活動仍須留意午後天氣變化。

至於下周中後期天氣，他說，台灣附近有機會逐漸轉為西南風主導環境，中南部因轉為迎風面，降雨機會將提高，高溫情況也可望明顯趨緩；留意局部較大雨勢發生的可能。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。