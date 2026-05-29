強降雨「開啟水冷降溫模式」由北往南大降溫 粉專曝薔蜜颱風侵台機率

「已開啟水冷降溫模式」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天在「typhoon_mi」Threads社群平台表示，鋒面正由北往南移動，期間伴隨短時強降雨、強陣風與雷擊，路上通勤注意安全。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，高溫將由北往南依序下降。鋒面通過的速度也很快，接近傍晚時，大概只剩南部、東半部和山區會下雨，入夜後也會逐漸轉乾。周末基本上空氣相對比較乾燥，降雨比較集中在山區午後雷雨的部分，平地包括南部、花東也有些午後雷雨。

至於颱風是否侵台？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，薔蜜颱風不會來，下周一、下周二外圍環流讓北部跟宜蘭飄點雨而已，但可能會影響沖繩跟日本。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。