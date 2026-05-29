聽新聞
0:00 / 0:00
強降雨「開啟水冷降溫模式」由北往南大降溫 粉專曝薔蜜颱風侵台機率
「已開啟水冷降溫模式」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天在「typhoon_mi」Threads社群平台表示，鋒面正由北往南移動，期間伴隨短時強降雨、強陣風與雷擊，路上通勤注意安全。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，高溫將由北往南依序下降。鋒面通過的速度也很快，接近傍晚時，大概只剩南部、東半部和山區會下雨，入夜後也會逐漸轉乾。周末基本上空氣相對比較乾燥，降雨比較集中在山區午後雷雨的部分，平地包括南部、花東也有些午後雷雨。
至於颱風是否侵台？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，薔蜜颱風不會來，下周一、下周二外圍環流讓北部跟宜蘭飄點雨而已，但可能會影響沖繩跟日本。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。