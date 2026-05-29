薔蜜颱風衝琉球 賈新興：南海將再醞釀新系統 這天是關鍵觀察期

薔蜜颱風直接侵襲台灣的機率偏低，不過，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，周日至下周一，受薔蜜颱風外圍偏東北風影響。此外，薔蜜颱風衝琉球，預估下周一影響琉球群島，持續追蹤動向，掌握最新路徑預報。

「南海將有新系統蠢動・6月5日是關鍵觀察期」。賈新興說，觀察下周一至下周二左右，在越南至呂宋島西部海面上生成的機率，另外持續觀察下周五至6月11日，是否有受低壓帶及偏強西南季風影響的機率。

近期天氣趨勢，他說，明天，受東北風影響，清晨台南以南及花東有零星短暫雨，午後台中以南山區、彰化以南及花東有局部短暫雨。周日至下周一，受薔蜜颱風外圍偏東北風影響，周日，台中以南山區及高屏有局部雨，午後台東山區亦有局部短暫雨。下周一，新竹以北及宜蘭有局部雨，午後苗栗至彰化、新竹以南山區及花東亦有零星短暫雨。下周二，西半部沿海有零星短暫雨，午後各地有零星短暫雨。

賈新興表示，下周三，午後北北基宜及各地山區有局部短暫雨。下周四，台南以南有局部短暫雨，午後台中以南山及宜花東山區有局部短暫雨，其它地區亦有零星短暫雨。下周五，北北基宜及台南以南有局部雨，午後各地有局部短暫雨。晚起至6月7日受低壓帶影響，各地有局部短暫雨。

短期氣候趨勢，賈新興說，預測顯示，下周五至15日，台南以南及台中以南山區降雨有轉偏多的趨勢， 之後至6月28日降雨轉以偏少的機率較高。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

薔蜜颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

未來10天TY侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書

未來14天梅雨指標和西南季風指標。圖／取自賈新興臉書