鋒面雷雨帶發展旺盛 北北基宜大雷雨…各地午後雷陣雨機率高

天氣轉變，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨鋒面雲系在北部海面南下中，伴隨降水回波。今天梅雨季第4波鋒面南下，轉雨降溫。北部23至29度、中部24至34度、南部23至37度、東部23至34度。

2026-05-29 05:19