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慎防短延時強降雨 新北宜蘭大雷雨持續至上午9時15分
鋒面影響，中央氣象署發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午9時15分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪河水暴漲、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。沿海警戒區域：宜蘭縣。陸上警戒區域：新北市、宜蘭縣。
影響陸上地區：新北市新店區、石碇區、坪林區、雙溪區、烏來區，宜蘭縣宜蘭市、羅東鎮、頭城鎮、礁溪鄉、壯圍鄉、員山鄉、冬山鄉、五結鄉、三星鄉、大同鄉。
影響沿海地區：宜蘭縣頭城鎮、壯圍鄉、五結鄉。
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