國家級警報再響！大雷雨狂炸新北坪林區 慎防強陣風、閃電落雷

中央氣象署針對新北市坪林區發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午8時40分，並發布災防告警訊息；有致災性短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪河水暴漲、坍方、落石、土石流、低能見度、雷擊。

劇烈天氣正在或即將發生，中央氣象署建議留在安全的建築物內。戶外活動應留意可能被強風吹起的物品或掉落物。路面濕滑，步行與開車注意安全；並避免行經易積淹水的區域。能見度低，注意行車安全、減速慢行。切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。進入室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下並盡量減少與地面接觸的面積。登山及其他戶外活動人士，攜帶收音機，持續注意中央氣象署發布的最新天氣訊息。