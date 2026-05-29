持續有閃電訊號 台北市災防辦示警「北投、士林」慎防對流強降雨

台北市府上午發布山區暴雨溪水暴漲警示，北市雙溪（雙溪淨水場至聖人瀑布）發布災防告警，持續時間至上午8時21分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。

中央氣象署針對宜蘭縣得子口溪（五峰旗防砂壩）、新北市三叉坑溪（雙溪清水坑）、新北市北勢溪（坪林映像虎寮區）、新北市北港溪（汐止柯子林）、新北市南勢溪紅河谷至龜岩寶島區）、新北市基隆河（平溪望古瀑布）、新北市永定溪（石碇蚯蚓坑）、新北市石碇溪（石碇淡蘭吊橋）、新北市虎豹潭、台北市雙溪（雙溪淨水場至聖人瀑布），發布災防告警，持續時間至上午8時21分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

北市也發布天氣警特報，中央氣象署於上午6時21分針對北市全區發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午7時50分。目前對流仍有發展，持續有閃電訊號發生，降雨逐漸擴至台北市全區，目前最大時雨量於北投區小油坑站達32.5毫米。

北市災防辦指出，預計未來1小時，仍有對流系統移入影響，北投、士林區仍有10-20毫米之降雨發生。時累積雨量達40毫米機率偏低。其餘行政區亦有時雨量約10-20毫米之雨勢發生。