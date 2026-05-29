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雷聲隆隆 北北基宜大雷雨開轟 「山區暴雨」10地區國家級警報響

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雷聲隆隆 北北基宜大雷雨開轟 「山區暴雨」10地區國家級警報響

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
今天梅雨季第4波鋒面南下，中央氣象署發布大雷雨即時訊息。本報資料照片
今天梅雨季第4波鋒面南下，中央氣象署發布大雷雨即時訊息。本報資料照片

今天梅雨季第4波鋒面南下，北台灣雷聲隆隆。中央氣象署發布大雷雨即時訊息，陸上警戒區域包括基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣，持續至上午7時50分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。

山區暴雨通報，中央氣象署針對宜蘭縣得子口溪（五峰旗防砂壩）、新北市三叉坑溪（雙溪清水坑）、新北市北勢溪（坪林映像虎寮區）、新北市北港溪（汐止柯子林）、新北市南勢溪紅河谷至龜岩寶島區）、新北市基隆河（平溪望古瀑布）、新北市永定溪（石碇蚯蚓坑）、新北市石碇溪（石碇淡蘭吊橋）、新北市虎豹潭、台北市雙溪（雙溪淨水場至聖人瀑布），發布災防告警，持續時間至上午8時21分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

山區暴雨警戒區域：新北市烏來區、新北市石碇區、新北市平溪區、新北市坪林區、新北市汐止區、新北市新店區、宜蘭縣礁溪鄉、台北市士林區、新北市雙溪區。

大雷雨警戒區域。圖／取自中央氣象署網站
大雷雨警戒區域。圖／取自中央氣象署網站

大雷雨 暴雨 鋒面

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