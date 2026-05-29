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國家級警報響 大雷雨狂轟基隆新北宜蘭 慎防強陣風伴隨閃電落雷
鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署今晨已針對基隆市、北海岸、台北市、新北市、桃園市發布大雨特報，稍早再發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午7時34分；有短延時強降雨、9級以上強陣風發生，並伴隨閃電落雷，慎防低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。
大雷雨沿海警戒區域：基隆市中正區、中山區，新北市瑞芳區、貢寮區，宜蘭縣頭城鎮。陸上警戒區域：基隆市中正區、信義區，新北市瑞芳區、雙溪區、貢寮區。
氣象署並發布災防告警訊息，細胞廣播內容為：「[大雷雨即時訊息]您所在地附近已或將有劇烈雷雨或降雨及瞬間強陣風，請注意安全並尋找遮蔽，持續至5/29 07:34。氣象署；Watch out for extremely heavy rain and gusty winds. Take shelter ASAP. CWA 02_2349_1234」。
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