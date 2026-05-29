梅雨鋒到北北基桃大雨特報 專家：薔蜜颱風擦邊而過 這2天最接近台灣

鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天桃園以北地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區應慎防積水，山區應慎防坍方、落石及溪水暴漲。大雨：基隆市、北海岸、台北市、新北市、桃園市。

氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天天氣受鋒面影響，環境水氣偏多，大氣不穩定，易有短延時強降雨，中部以北及宜蘭地區降雨機率提高，有局部短暫陣雨或雷雨發生機會，其它地區則為多雲天氣。

午後對流發展顯著，易有局部短暫雷陣雨；他說，尤其北部、宜花東地區及中南部山區並有局部大雨發生的機率。到了晚間，南部地區仍有零星短暫陣雨，外出建議攜帶雨具備用。

至於溫度方面，他表示，北部、宜蘭及花蓮地區溫度稍稍下降，高溫約在28至31度之間，中南部及台東地區32至35度；尤其南高屏內陸近山地區仍有局部36至38度發生的機會，受到鋒面影響程度較小，外出仍做好防曬措施與多補充水分。離外島天氣，澎、金、馬地區均轉為多雲短暫陣雨或雷雨，溫度則分別在26至31度、26至30度及24至28度之間。

關於颱風消息，他說，薔蜜颱風行進趨勢持續朝西北、轉北、再轉東北方向前進，預估明天強度將增強為中度颱風，7級風暴風半徑也將增加至220公里，10級風暴風半徑也在70公里。下周一、下周二颱風中心將會最靠近台灣。台灣附近各海面平均風力可達5至7級，最大陣風7至9級；北部、東半部海面及巴士海峽浪高增大到4公尺以上，其餘海面則維持在2到2.5公尺。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。