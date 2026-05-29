大雷雨今晨開炸北北基至上午6時10分 1張圖看警戒區域

從基隆和平島花蟹，連結四百年前西班牙在台史；以油蔥蚵仔碗粿，凸顯台南鹽分地帶獨特生活史。台灣近年掀起歷史餐宴風潮，在不少歷史學者專家與餐宴合作下，以各自方式將台灣史轉譯進料理，讓飲食成為承載知識的美味ＩＰ，也使歷史普及化變得更「可口」。

2026-05-29 00:03