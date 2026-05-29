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大雷雨今晨開炸北北基至上午6時10分 1張圖看警戒區域
今天鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雷雨即時訊息，持續至上午6時10分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪河水暴漲、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。沿海警戒區域：基隆市、新北市，陸上警戒區域：
基隆市、台北市、新北市。
影響陸上地區：基隆市中正區、七堵區、暖暖區、仁愛區、中山區、安樂區、信義區，台北市南港區、內湖區、士林區、北投區，新北市淡水區、汐止區、瑞芳區、石碇區、三芝區、石門區、平溪區、雙溪區、貢寮區、金山區、萬里區。
影響沿海地區：基隆市中正區、中山區、安樂區，新北市淡水區、瑞芳區、三芝區、石門區、金山區、萬里區。
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