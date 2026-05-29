梅雨季第4波鋒面南下轉雨降溫 吳德榮：薔蜜明轉中颱 下周侵襲日本

天氣轉變，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨鋒面雲系在北部海面南下中，伴隨降水回波。今天梅雨季第4波鋒面南下，轉雨降溫。北部23至29度、中部24至34度、南部23至37度、東部23至34度。

他說，明天鋒面受到破壞，並南移至巴士海峽，各地好轉為多雲時晴，中南部山區午後有對流發展，影響部分平地。周日各地持續晴時多雲，中南部山區午後有局部降雨的機率。下周一薔蜜颱風外圍的東北風帶進水氣，北部及東北部轉有局部雨，山區午後有局部短暫降雨；北台轉涼。下周二水氣減少，氣溫回升，各地多雲時晴，午後山區有局部短暫降雨的機率。

下周三、下周四薔蜜颱風已遠離，吳德榮表示，西南季風進入南海，台灣氣溫逐日升，大氣日趨不穩定，午後降雨愈來愈明顯。下周五至6月7日梅雨季第5波鋒面挾西南季風的型態醞釀中，降雨強度更強，時間也不限於午後。但為期末模擬，各國模式調整中，應持續觀察。

關於颱風消息，吳德榮說，根據中央 氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱薔蜜向西北轉北移動，下周一、下周二通過琉球群島附近，再向東北迴轉，侵襲日本，明天將增強至中度颱風。歐洲模式（ECMWF）系集路徑模擬圖亦顯示類似的預測。有相關行程應特別注意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。