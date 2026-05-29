健康你我他／過濾洗澡水質 勤擦保濕乳液

生在地處潮濕的台灣，長年開啟除濕機是家常便飯的事情，但機器不只排除濕氣，也間接將皮膚「除濕」了，進而出現一系列的皮膚問題。而這樣的狀況隨著經常出國旅遊，從國外的乾爽低潮濕氣候再回到潮濕的台灣，皮膚所呈現的狀態更是慘不忍睹。

我不是鼻子過敏兒，但卻是臉跟身體真正被折磨的過敏兒，只要換季，臉跟身體的皮膚就會不自覺發癢，手會下意識的抓癢，以為能夠止癢，殊不知愈抓愈癢，還伴隨著紅腫，真是愈幫愈忙。我不愛吃藥物，上網搜尋類似的狀況如何有效預防的方法，至少讓發生頻率降到最低，否則每到換季就要被折磨。

首要勤做保濕，把臉跟身體皮膚都做雙重保護，各選了一種保濕乳液，主打不黏膩，讓毛孔也能呼吸，這樣除濕時也不怕了；其次是將浴室的蓮蓬頭改成能過濾水質的，因為過硬的水質對皮膚影響很大。目前這樣的搭配讓我的皮膚過敏頻率減低很多，至少換季時不再被紅癢腫所困擾了。

並非所有過敏問題都要依賴藥物治療，透過日常生活保養跟硬體設備調整，都是有機會將過敏頻率減到最低的。