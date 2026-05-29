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曾是工作狂 她罹癌後學畫排解情緒

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
原在金融業擔任高階主管的Maggie，2017年罹患乳癌，在個管師建議下開始學畫。記者林琮恩／攝影
原在金融業擔任高階主管的Maggie，2017年罹患乳癌，在個管師建議下開始學畫。記者林琮恩／攝影

Maggie2017年發現罹患乳癌，原在金融業擔任高階主管，自認為「工作狂」的她，為治療癌症請假時，生活頓失重心。個管師建議她學畫，筆下一幅「孤獨與希望」，剃光頭髮的癌友在暗室打著點滴，凸顯罹癌的孤獨，但身旁窗戶灑入陽光，全家福照片與純白鴿子象徵希望。她說，創作時專注當下，忘了罹癌的恐懼，也是治療的一環。

癌症希望基金會（HOPE）長期透過「彩繪希望」繪畫比賽，陪伴病友、家屬及醫療團隊，以創作整理情緒、記錄生命歷程。今年第11屆共評選出31件得獎作品，每幅畫作背後都是一段真實的人生故事，呈現出癌友在疾病歷程中，如何重新理解自己、與生活建立連結。

HOPE董事靳秀麗說，每幅作品都乘載面對生命挑戰時，仍持續前行的勇氣與希望。衛福部次長莊人祥指出，癌症5年存活率已從早年的51%，今年提升為62%，他以自身經驗，請癌友盡快克服初期的「否認期」，接受治療，聽從醫囑。立委王正旭指出，他的母親也曾是彩繪希望的得獎者，20多年來見證癌友克服辛苦、產生力量的過程。

Maggie畫作「彩繪希望」獲癌症病人組第2名。她說，癌症病人常感受到孤獨，多半因為說出來旁人也難以理解，乾脆不說。她在創作中，以躬身的肢體語言，凋謝的花朵等形象，形塑孤獨感，希望幫助癌友了解，「孤單是很正常的」，盼讓癌友感覺到「被陪伴」，理解情緒會來、也會走。

Maggie把學畫視為治療一環，目前在台師大就讀美術研究所，畢業作品將畫出罹癌不同階段心情。她盼透過畫作提醒家屬，陪伴病友不必時刻詢問情況，若能如畫中相框中的全家福，靜靜陪伴，包容情緒，給予時間，反而讓癌友感受更多支持。她也在畫作中以陽光、鴿子象徵治療過程中的溫暖與希望。

HOPE成立25年周年，今年同步推出「看見希望．在途中」特展，癌症帶來的挑戰，不只存在於治療期間，更存在於與疾病同行的每一天。透過歷屆作品、空間設計及互動體驗，帶領社會理解癌友從治療到重返生活的真實歷程，讓社會看見：癌友努力面對的不只是疾病，而是在生命改變後，如何重新學習生活、找回自己的步調與希望。

「看見希望，在途中」特展

癌症 莊人祥

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