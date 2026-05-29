雞婆藥師的送藥地圖／李世陽 守護坪林長輩 疫情澆不熄熱忱

處理一張藥物處方箋，健保給付調劑費70多元，如果必須開車將藥物送至偏鄉地區，來回一百多公里，相信很少人願意做這吃力不討好的苦差事，不過，李世陽藥師卻樂在其中，自10幾年前起即擔任起「行動藥師」，近10年來，每周四從新北市三重自家藥局開車至坪林，準備藥品，送藥到府，與當地阿公阿嬤話家常，分享正確用藥衛教訊息。

李世陽從新北市三重自家藥局開車至坪林，送藥到府。記者杜建重／攝影

為何不待在藥局等著民眾上門，而是成為使命必達的「行動藥師」？35歲的李世陽表示，退伍後第一份工作就在積極發展處方箋宅配、居家送藥、服務偏鄉民眾的「政昇」藥局，當時長照2.0也剛上路，許多制度尚未建立，於是讓藥師先出動，即使只有一張處方箋，不管多遠，都會開車服務鄉親，他就在花東縱谷地區送藥送了兩年多。

溫馨送藥一送十年

送藥旅程不曾間斷，回到台北後，李世陽以新北市為起點，足跡遠至瑞芳，甚至造訪三芝海岸線，了解偏遠地區居民的用藥需求，贏得了鄉親的信賴，與烏來、坪林等山區特別有緣，於是固定每周四開車送藥，第一站為坪林保坪宮，定點發藥，以慢性病連續處方箋為主，再針對行動不便的患者，專程送藥到家，這一送就是10年。

「處方箋宅配如想走得長久，仍需一定經濟規模。」李世陽說，一開始只有幾張固定處方箋，花了幾個月時間拜訪當地村長、里長，也獲得當地衛生所李主任的認可與協助，就在一步一腳印的耕耘下，做出口碑，到目前已累積到50多張慢性處方箋。

新冠疫情期間，李世陽更是責無旁貸地擔任送藥任務，在疫情嚴峻的那一兩年，冒著感染風險，一個人戴著口罩，騎著機車，穿梭在三重地區街弄中，將抗病毒藥物送至感染者家裡，提供正確用藥訊息，給予關懷，累積服務500多名確診者。

李世陽多年來透過送藥，固定與許多患者見面，成了老朋友，感情深厚。記者杜建重／攝影

和患者成了老朋友

偏鄉送藥，誘因低、成本高，每個月光是油錢成本就得花上8千至1萬元，但是李世陽卻樂此不疲，自認這與他從小喜歡幫助別人的雞婆個性有關，多年來透過送藥，固定與許多患者見面，久而久之，成了老朋友，感情深厚。

「新冠疫情突顯出偏遠地區醫療缺乏的窘境。」李世陽說，疫情結束後，回到坪林、石碇，才發現許多老朋友沒了、不見了，致電詢問其家人，才知因感染後未能即時就醫而不幸離世，令人悲傷，感慨萬分，但這也讓他送藥到府的意念更為堅定。

幫忙減藥回收藥物

由於深入患者家中，李世陽更貼近地氣，了解許多銀髮族的囤藥習慣，以及「時吃、時不吃」等偏差用藥行為，有些患者服用多年藥物，彷彿吃著吃著就變成專治三高的專家，自有一番用藥心得，覺得身體狀況還不錯，就省了一天藥量，如果頭暈，狀況差一點，就乖乖用藥。

李世陽10年前進駐新北市坪林，在保坪宮前提供送藥服務。圖／李世陽提供

為此，雞婆性格的他，總不厭其煩地說著正確用藥觀念，讓對方感受到醫療人員的關心，並協助整理所有囤積藥品，回收過期藥物，如有重複用藥，就幫忙減藥，只要少吃幾顆藥物，就能提高用藥順從度。

「長輩們給予的信任，正是支撐我做下去的動力。」李世陽說，與患者及家屬之間有著良好的互動，自己從中感受到滿滿的成就感，認為這是一件有意義的事情，迄今對於偏鄉送藥仍保有高度熱忱，否則每4個月就跑上1萬多公里，付出與報酬不成正比，確實容易消磨服務鄉民的初衷。