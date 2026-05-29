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北市蛋黃區蓋社宅 民團憂弱勢租不到

聯合報／ 記者林佳彣林麗玉／台北報導
北市大安區第一處社宅「金華特五基地社宅」日前開工，位處蛋黃區，附近大樓林立，房仲預估一房租金恐達三萬元。記者林佳彣／攝影
北市大安區第一處社宅「金華特五基地社宅」日前開工，位處蛋黃區，附近大樓林立，房仲預估一房租金恐達三萬元。記者林佳彣／攝影

北市大安區第一處社宅「金華特五基地社宅」位處首都蛋黃區，前天動工。民團擔心，社宅位處明星學區，家長為搶教育資源恐會想盡辦法入住，若非弱勢入住，恐造成更不公平現象。都發局表示，社宅會留百分之四十給弱勢族群，其餘才開放抽籤。

金華特五基地社宅共四三七戶，一房型十二至十五坪有一四一戶，二房型十六至十九坪有二三七戶，三房型廿二至廿五坪有五十九戶，預計二○三一年完工。都發局指出，未來價格會斟酌承租人所得、負擔能力及市場行情訂定。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨推估，以周邊平均租金一坪二千元來算，社宅租金打八折，二房型至少二萬五千元、三房少說三萬五千元，坊間一房型通常較貴，每坪二千五百元來看，十五坪租金約要三萬元。

金華社宅位處金華國中、中正國中等明星學區，且交通便利，徐佳馨直言「確實會搶破頭」，但世上沒有絕對公平，市府不妨善用社宅資源做政策獎勵，例如新加坡組屋政策鼓勵三代同堂，藉此節省社福照顧費。

其他像大同區明倫社宅步行圓山捷運站僅五分鐘，最高三房型月租破四萬曾引熱議，國家住都中心的「萬華安居」三房型最高逾三萬九千元，還有松山區健康社宅鄰近民生社區，周邊學區完整，三房型最高也要二萬八千八百元。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡表示，不管是台北一○一、仁愛路帝寶周邊，都還有社宅需求，政府應要務實調查弱勢需要，回歸關鍵社宅租金必須是「可負擔」，不管周邊行情怎麼貴，租金必須是家庭可支配所得三成或四分之一。

呂認為，社宅不像有的房東會拒絕房客入戶籍，可能會變成家長搶教育資源，北市有的明星學校，家長須在孩子出生前十年就要先入籍學區。

政大地政系退休教授張金鶚說，社宅是要弱勢「住得起」，不能政府花很多錢蓋社宅，結果變非弱勢住，會造成更不公平現象，「蓋社宅不是關鍵，分配才是關鍵。」

都發局長簡瑟芳表示，社宅租金訂定不只納入興建成本，還有考量公平性的區位係數，比較好的地點，高租金確實合理。

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