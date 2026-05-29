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對抗高溫…台中遊戲場設計 納入熱傷害防制

聯合報／ 記者陳敬丰吳淑玲／連線報導
夏天愈來愈熱，公園遊具表面溫度動輒超過攝氏50度。記者林俊良／攝影
夏天愈來愈熱，公園遊具表面溫度動輒超過攝氏50度。記者林俊良／攝影

極端天氣影響，夏天愈來愈熱。台中市政府去年啟動「台中美樂地計畫三．○」時，已將熱傷害防制事項納入戶外遊戲場的設計規畫，建設局表示，若中央制定統一規範，市府樂見其成，未來新建、改建時有具體法源。台南市也推動公園遊具全方位降溫政策，避免熱傷害。

中市建設局去年五月投入四百萬元，增設中央公園大型遮蔭設施，包括主題式飛行組合滑道增設三座圓形遮陽棚，並以特多龍繩纏繞包覆金屬滑梯，可隔熱降溫，又在雙軌滑索設施的終點處，增加紙飛機造型遮陽棚，結合周邊樹木的自然遮蔭，打造更舒適休憩環境。

中市建設局指出，推動美樂地計畫三．○時，已訂出明確的熱傷害防護措施，具體作法有六點，推動林蔭公園遊戲場，種植樹木、喬木等植栽增加遮蔭，兼顧生態減碳；若條件允許，公園遊戲場上方增設遮陽設施；現場設置環境資訊板，即時顯示溫度、濕度。

中市府表示，遊具和地面鋪面盡量使用自然材質，適度降低溫度；設計階段導入遮陽評估，設定ＳＯＰ制定遮陽設施，並針對個案成立專案會議審議。中市府補充，現有公園一定規模以下的涼亭、遮蔭設施、花架等構造物，納入「免辦理建築執照」，大幅縮短建置遮蔭設施的流程，讓市民及時享受陰涼的公園綠地。

台南市工務局表示，極端氣候下，公園遊具表面溫度動輒超過攝氏五十度，為守護孩童遊玩安全，已推動公園遊具「全方位降溫政策」，首要是打造「多層次遮蔭網絡」，保留原有大樹外，並增植苦楝、樟樹等本土闊葉樹種，讓自然綠蔭在夏季正午精準覆蓋遊戲區；地表加強灌木與地被植物取代傳統的水泥、瀝青，大幅降低熱輻射效應。

人工設施部分，工務局表示，在興闢及修繕採用能阻隔百分之九十五紫外線的ＨＤＰＥ（高密度聚乙烯）遮陽帆布，兼顧通風與安全性；搭配景觀棚架並結合綠色爬藤或太陽能板，讓設施節能及提供遮陽。在材質上，減少滑梯與扶手等接觸面的金屬部件，全面改採導熱較慢的強化塑料或溫潤木質，避免燙傷風險。此外，搭配細微霧化系統的清涼水霧，讓公園在烈日下仍是舒適的休憩綠洲。

台中市 台南 公園 高溫 極端氣候

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