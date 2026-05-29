兒童戶外遊具防熱傷害 北市擬訂標準

台北前天測得卅八點三度，創百年來五月最高溫紀錄，外界呼籲北市率全國之先，訂定兒童戶外遊樂設施熱傷害防範標準，市長蔣萬安昨表示，市府會參考其他國家做法規畫研議。

民團肯定蔣萬安正視長期親子在極端高溫下困境，專家及立委則表示中央也責無旁貸，包含環境部等單位要有科學指引，不能再拖。

綠色和平組織曾分析，四十年來，雙北、桃園、台中、台南、高雄、新竹縣市等八縣市，每年夏季平均的熱傷害風險時數增加二一三小時，二○二三年的夏天更達七八○小時，等於有五十二天到戶外玩有熱傷害風險。其中，台南、高雄和台北市的熱傷害風險時數均超過八百小時，台南市以九二二小時最高。

新北議員陳世軒日前實測公園溜滑梯，經烈日曝曬竟飆破攝氏五十四度高溫，親子宛如面對「大型鐵板燒」；國民黨北市議員參選人陳冠安呼籲北市率全國之先，訂兒童戶外遊樂設施熱傷害防範標準。

蔣萬安昨說，夏天愈來愈熱，甚至高溫有提前趨勢，可研議戶外公園的兒童遊戲場對熱傷害的安全標準，訂出規範，例如事先做相關遮蔭及防護等措施。

新北議員江怡臻昨也質詢抗熱策略，市長侯友宜表示，全市共有一二一處據點抗高溫涼適地圖，包括板橋四三五藝文特區、板橋放送所及親水公園等地，提供民眾高溫期間避暑，今年預計增加至一三五處。

成大建築系特聘教授林子平說，兒少戶外遊戲場的熱傷害風險要科學化評估，例如各地依不同日照時數、角度算出安全標準，依此改善有效遮蔭的條件，中央責無旁貸。

民進黨立委張雅琳也指出，國際早就關切兒少戶外活動的熱傷害風險，中央包含環境部等單位要有科學指引，不能再拖了。

還我特色公園行動聯盟表示，台北創下百年五月最高溫紀錄，這不是偶發現象，是氣候變遷新常態。戶外遊戲是每個孩子應有的權利，盼政府正視，將遊戲場與校園的熱環境系統性評估納入規畫設計標準，並建立兒少友善的高溫預警機制，讓學校、家長與照顧者在高溫日能獲得清楚具體的行動指引。

台北市公共衛生師公會理事長翁瑞宏表示，兒童體內溫度調節機制及對高溫敏感度與成人不同，支持訂定規範，政府也可以先在戶外、公園等處提供充足水分供飲用，或增設灑水系統、遮陽傘等防曬防熱工具。

開業醫師、北醫急診重症醫學部前主任高偉峰也指出，小朋友常常「玩到忘記熱」，孩童是熱傷害高風險族群之一，呼籲中央或縣市政府建立兒童戶外遊樂設施熱傷害防範標準，包括高溫警示、遮蔭設施、灑水降溫與遊具表面溫度監測等。