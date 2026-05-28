墜樓事件頻傳…衛福部揭1時段需注意 籲利用心理健康支持方案

近期墜樓事件頻傳，包括年輕人、中壯年、學生、老師等接連發生，讓人憂心國人心理健康問題。衛福部心理健康司長陳柏熹表示，114年國人自殺率較113年下降，但研究發現，學校學制的每年下學期，校園自殺事件較上學期多，國小、國中、大學皆如此，可能學子面臨升學、畢業、找工作等壓力所致。

陳柏熹說，衛福部持續與教育部合作，在制度、環境等方面進行改善，預防國人自殺；學校老師方面，教育部也有職場方案，如教師輔導中心，提供免費諮商等服務。

衛福部「青壯世代心理健康支持方案」目前持續提供服務。陳柏熹說，今年調整登記等方式，讓民眾使用更方便，今年使用情形較去年同期約增加一成，尤其許多青少年不喜歡與人面對面諮商，線上諮商服務也持續推廣。

陳柏熹說，諮商族群中，以女性為主，年輕人與中壯年族群諮商人數約是一比一。整體來說，約四分之三諮商者都是短期心理情緒需求為主，約一、二次諮商就可緩解情緒，但若有自殺傾向等高危險族群，也會轉介至醫院長期治療。呼籲民眾應重視自我心理健康，充分利用諮商管道，緩解心理不適。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980