島嶼飲食演變 看見殖民美與惡

台灣史餐宴正風行，不少菜色凸顯歷來各族群碰撞影響。成大建築學系副教授黃恩宇近年研究荷蘭建的熱蘭遮城（安平古堡）等堡壘市鎮，屢赴印尼、馬來西亞等荷蘭也曾殖民地跨域比較，深感殖民體系下，從建築到飲食文化都有的看來美好豐富、背後卻有悲慘歷史的「兩面性」。

黃恩宇專研建築史，甫出版《錨海築城：荷蘭東印度公司在福爾摩沙、澎湖及亞洲諸海域的殖民市鎮與堡壘要塞》，平日對飲食也很感興趣。二○二四年他應台灣設計展「不存在食堂」活動邀請擔任一日主廚，以十七世紀荷蘭東印度公司擴張殖民亞洲想爭取的東南亞與南亞香料，做印尼菜「牛肉仁當」等，搭配演講「荷蘭東印度公司在印尼的殖民城市與要塞建築」。

黃恩宇指出，牛肉仁當在印尼原只見於重要慶典，從十九世紀荷蘭政府繼荷蘭東印度公司展開全面殖民、把印尼變成荷屬東印度後，登上殖民者日常餐桌。今日荷蘭的印尼餐館常見的「米桌」（rice table）套餐，也源於殖民者當年餐宴要求，硬把牛肉仁當等原分散印尼各地的菜集中一桌。

如此飲食演變凸顯殖民經驗兩面性。黃恩宇說，這些菜在殖民體系下固然日益精緻，也促成材料與知識的流動，但背後也埋藏殖民者的殺戮與奴役剝削：比如荷蘭東印度公司為獨占肉豆蔻，在班達群島展開大屠殺，強迫倖存島民專門種植某類型香料。這是他希望大家邊吃牛肉仁當、邊聯想的香料史。

台灣的被殖民史雖未如印尼慘烈，黃恩宇指出，從史料等看來，也都同樣有兩面性，皆有好與不好的地方。他建議民眾回溯台灣歷史時，不妨也看看同年代同樣殖民脈絡下的其他國家與族群經驗，將更有觸發聯想。