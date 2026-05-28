臺灣漫遊錄遭海外網站標註「中國」 春山出版社關注處理

「臺灣漫遊錄」獲英國「國際布克獎」，但近日傳出美國亞馬遜有聲書及荷蘭購書網站在相關資訊欄位標註中國，春山出版回應表示，目前已向美國出版社反應，亞馬遜部分已確定更正完成，荷蘭部分則持續追蹤。

日前社群網站傳出，亞馬遜（Amazon）旗下有聲書平台Audible將「臺灣漫遊錄」標記為「中國」（China）；荷蘭購物網BOL則將「美國版」書籍標為「中國」（但英國版並未標註中國），均引起海內外讀者反彈。

春山出版總編輯莊瑞琳接受中央社記者電話訪問表示，「臺灣漫遊錄」英文版由美國出版社Graywolf出版，第一時間春山已向Graywolf查詢，對方確認他們所提供的基本資料中，並未出現任何「中國」相關標註，研判問題可能是有聲書製作公司上架過程出錯，詳細情況還要再了解。

不過目前「亞馬遜」部分已完成更正，上去查詢已看不到任何「中國」標示；荷蘭購書網站部分，則仍在透過Graywolf協助確認處理中。

莊瑞琳表示，「臺灣漫遊錄」英文版書籍流通範圍遍及全球，目前幾乎所有銷售英語書籍的平台都可以查得到，「美國出版社也非常難去確認到底中間這些上架的環節出了什麼問題」。

莊瑞琳說，春山已就此事向Graywolf反映，對方亦已收到相關訊息，後續將持續追蹤荷蘭網站的處理結果。