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柏林劇團「三便士歌劇」 刻劃失控資本主義

中央社／ 台北28日電

由知名劇作家布萊希特（Bertolt Brecht）創作的「三便士歌劇」，即將由首演地柏林劇團原裝訪台演出，這齣劇問世近百年，劇中對於失控資本主義的批判，至今仍在真實世界上演。

「三便士歌劇」劇情描述維多利亞時代的倫敦，由乞丐集團首領皮佑納與人稱「大刀麥基」的黑幫頭子分庭抗禮，不料皮佑納的女兒皮普麗竟與麥基私下完婚。憤怒的皮佑納逼迫警察總長卜朗逮捕麥基。劇中面對層層背叛、利益交換與權力角力，看見了一個冰冷、疏離且競爭至上的社會。

「三便士歌劇」改編自18世紀英國作家約翰・蓋伊（John Gay）的「乞丐歌劇」（The Beggar'sOpera）。1928年柏林首演前半小時，舞台布景還突然倒塌一半，所有人都以為絕對失敗，沒想到主題曲「大刀麥基」（Mack the Knife）迅速傳遍街頭，再加上布萊希特俐落狠準的社會批判，使作品一炮而紅。

柏林劇團（Berliner Ensemble）不只是作品誕生之地，更是布萊希特劇場美學的重要基地，這次來台的版本也是柏林劇團更新至今的最新版本。

導演柯斯基（Barrie Kosky）以他鮮明、大膽且帶有黑色幽默的風格重新打開這部經典。舞台以巨大鷹架構成，如同永遠逃不出的社會機器。角色在其中穿梭、攀爬、墜落，像困在階級與欲望中的動物。

擔綱靈魂主角麥基的施奈德（Gabriel Schneider）今天在記者會上表示，麥基本質上是生意人，但因為他所處的環境是在社會底層，「才成為所謂的罪犯」。施奈德表示麥基被送進監獄，但始終沒有完全墜入深淵，「這也是這個角色複雜而迷人的地方。」

柏林劇團「三便士歌劇」將於5月29日至31日演出，地點在台北表演藝術中心大劇院。

柏林 麥基 倫敦

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