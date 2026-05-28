小提琴名家史坦巴赫抵台與NSO共演 琴音如歌唱

由音樂總監準．馬寇爾（Jun Märkl）領軍，NSO國家交響樂團將與小提琴家史坦巴赫（Arabella Steinbacher）共演布拉姆斯「D大調小提琴協奏曲」，展現如聲樂般歌唱的浪漫琴音。

史坦巴赫今天在記者會上表示，這首布拉姆斯「D大調小提琴協奏曲」，無論在技巧、體力或情感層面，都是極大的挑戰。馬寇爾表示，這首樂曲是最美麗的小提琴協奏曲之一，「對獨奏家要求非常高，不僅需要純淨的音色，技巧上更講求絕對精準的掌控，很高興能與認識多年的史坦巴赫合作。」

這次史坦巴赫演奏使用的是1718年史特拉第瓦里名琴「ex Benno Walter」，曾屬於布拉姆斯極為推崇的摯友班諾．華特（Benno Walter）。這把見證過19世紀浪漫主義音樂現場的名琴，將在史坦巴赫手中跨時空重現布拉姆斯的樂曲，格外充滿意義。

史坦巴赫1981年出生，9歲起師事德國音樂教母庫瑪千科（Ana Chumachenco ），2001年獲得小提琴女神穆特（Anne-Sophie Mutter）基金會的贊助與親贈頂級琴弓，成績出色。2000年拿到姚阿幸國際小提琴比賽三等獎，2004年緊急為小提琴家鄭京和代打一戰成名後，至今已展開橫跨20餘年的小提琴演奏生涯。

這場音樂會也受邀成為台積心築藝術季的壓軸節目，台積電文教基金會執行長許峻郎表示，史坦巴赫曾說希望能「把生活磨成一個樂譜」，「我覺得這句話非常美。音樂中的體會與交流，不只是技巧上的磨練，更包含對藝術與人生的追求。」

NSO「春之聲」音樂會將於5月30日在台北國家音樂廳演出，台積心築藝術季5月31日在新竹市文化局演藝廳演出。其他曲目還包括舒曼的降B大調第一號交響曲「春」，作品描繪了從寒風呼嘯到春暖花開的過程等。