快訊

明高溫略降！這2地恐有短延時強降雨 下周「薔蜜」接近北東水氣增

獨／高雄「美濃大峽谷」盜採案幕後大咖浮出檯面 市議員胞兄被約談

黃仁勳離台直奔南韓！傳下周將會三星、LG高層 布局AI新版圖

聽新聞
0:00 / 0:00

明高溫略降！這2地恐有短延時強降雨 下周「薔蜜」接近北東水氣增

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天中部以北、宜蘭需注意短延時強降雨及大雨，周末中南部水氣增多。聯合報系資料照
明天中部以北、宜蘭需注意短延時強降雨及大雨，周末中南部水氣增多。聯合報系資料照

今晚至明天受到鋒面影響，全台都有降雨機率，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，中部以北、宜蘭需注意短延時強降雨及大雨，周末中南部水氣增多；另外，「薔蜜」颱風周日、下周一最接近台灣，屆時受到其外圍環流影響，北東降雨機率增加。

鄭傑仁說，「薔蜜」颱風今下午2時位於鵝鑾鼻東南東方約1880公里海面，預估明晚至後天將增強為中度颱風，未來將沿琉球海面北上接近日本南方海面。周日、下周一最接近台灣，距離約600至800公里，下周前往沖繩及日本旅遊的民眾需特別留意。

針對未來降雨狀況，鄭傑仁指出，今晚至明天（28、29日）受到鋒面影響，局部地區有短延時強降雨。中部以北、宜蘭有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲的天氣，午後有局部短暫雷陣雨；北部、宜蘭、午後花東地區、中南部山區有局部大雨發生機率，晚間南部有零星短暫降雨。

周六、周日（30、31日）環境風場轉為東北風，花東有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部、北部山區有局部短暫雷陣雨，其中，周六（30日）午後中南部山區有局部大雨發生機率。

下周一、下周二（6月1、2日）受到「薔蜜」颱風外圍環流影響，北部、宜蘭有局部短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨；下周三、下周四（6月3、4日）隨著颱風遠離，台東、恆春半島有局部短暫陣雨，午後東半部、西半部山區有局部短暫雷陣雨；下周四清晨南部也有零星短暫降雨。

溫度部分，鄭傑表示，明天氣溫略降，北部、宜蘭、花蓮高溫約28至31度，中南部、台東約32至35度，南部內陸高溫仍上看36、37度。

周六至下周二，北部、東半部高溫約29至32度，中南部約32至33度。周三、周四東半部高溫約30至32度，西半部約33至35度；未來一周各地低溫約22至26度。

颱風 氣象署 強降雨

延伸閱讀

入夜中部以北防雷雨！薔蜜最快明晚增強為中颱 這2天最接近台灣

熱爆！3測站今高溫創歷年5月新高 「薔蜜」颱風這天增強為中颱

三地區小心37度以上高溫 晚起鋒面報到…下周薔蜜外圍雲系影響北東

太平洋高壓影響持續高溫 午後雷陣雨範圍增

相關新聞

明高溫略降！這2地恐有短延時強降雨 下周「薔蜜」接近北東水氣增

今晚至明天受到鋒面影響，全台都有降雨機率，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，中部以北、宜蘭需注意短延時強降雨及大雨，周末中南部水氣增多；另外，「薔蜜」颱風周日、下周一最接近台灣，屆時受到其外圍環流影響，北東降雨機率增加。

翡翠水庫「耗水費」爭議改加成費率？翡管局：待台電提新購電方案

台北市政府與台電公司之間針對翡翠水庫「耗水費」，引發關注，近來雙方爭議有解，台北市放棄以「耗水費」名義向台電多收取每度12.5元的高額費用，但台電同意合約外徵用的水力採用加成費率計算。對此，翡管局下午指出，待台電提出新購電費率方案，雙方再行研議。

入夜中部以北防雷雨！薔蜜最快明晚增強為中颱 這2天最接近台灣

氣象署表示，今晚至明天，中部以北和宜蘭地區有陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨；預估颱風薔蜜明晚至30日增強為中度...

全台累計41家…醫美診所偷拍再增6家 衛福部：下周公布完整違規名單

醫美診所偷拍風暴延燒，知名集團愛爾麗、聖宜、光澤等被查出違法偷拍，各地衛生局啟動調查。衛福部醫事司今公布最新稽查進度，全台稽查1090家，查到41家違規，除第一階段35家違規外，再新增6家，多數業者遭裁處停業6個月、50萬元罰鍰。衛福部醫事司表示，預計下周公布將違規業者名單公布於衛福部網站。

三班護病比入法「醫療機構設置標準」修正草案 石崇良：下周預告

三班護病比入法，賴清德總統日前宣布明年520分階段上路，但衛福部尚未預告「醫療機構設置標準」修正草案。衛福部長石崇良今天表示，設置標準將於下周預告，並將納入實施期程等。

「長照司已捉襟見肘」專家力推失智基本法 失智照護不能只靠長照3.0

台灣失智症人口快速攀升，但「失智症是否需要專法」掀起討論。立法院今日針對失智症政策進行詢答，衛福部傾向將相關措施納入長照3.0架構推動，暫無設立專法規畫，引發民團與專家憂心，認為失智症涉及金融、交通、居住、司法與社會參與等跨部會問題，若僅停留在長照體系，恐難真正接住患者與家庭需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。