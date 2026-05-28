明高溫略降！這2地恐有短延時強降雨 下周「薔蜜」接近北東水氣增

今晚至明天受到鋒面影響，全台都有降雨機率，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，中部以北、宜蘭需注意短延時強降雨及大雨，周末中南部水氣增多；另外，「薔蜜」颱風周日、下周一最接近台灣，屆時受到其外圍環流影響，北東降雨機率增加。

鄭傑仁說，「薔蜜」颱風今下午2時位於鵝鑾鼻東南東方約1880公里海面，預估明晚至後天將增強為中度颱風，未來將沿琉球海面北上接近日本南方海面。周日、下周一最接近台灣，距離約600至800公里，下周前往沖繩及日本旅遊的民眾需特別留意。

針對未來降雨狀況，鄭傑仁指出，今晚至明天（28、29日）受到鋒面影響，局部地區有短延時強降雨。中部以北、宜蘭有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲的天氣，午後有局部短暫雷陣雨；北部、宜蘭、午後花東地區、中南部山區有局部大雨發生機率，晚間南部有零星短暫降雨。

周六、周日（30、31日）環境風場轉為東北風，花東有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部、北部山區有局部短暫雷陣雨，其中，周六（30日）午後中南部山區有局部大雨發生機率。

下周一、下周二（6月1、2日）受到「薔蜜」颱風外圍環流影響，北部、宜蘭有局部短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨；下周三、下周四（6月3、4日）隨著颱風遠離，台東、恆春半島有局部短暫陣雨，午後東半部、西半部山區有局部短暫雷陣雨；下周四清晨南部也有零星短暫降雨。

溫度部分，鄭傑表示，明天氣溫略降，北部、宜蘭、花蓮高溫約28至31度，中南部、台東約32至35度，南部內陸高溫仍上看36、37度。

周六至下周二，北部、東半部高溫約29至32度，中南部約32至33度。周三、周四東半部高溫約30至32度，西半部約33至35度；未來一周各地低溫約22至26度。