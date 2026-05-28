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台鐵普悠瑪號勾斷電車線設備搶修完成 19時起恢復正常運行

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵池上站今中午發生417次普悠瑪號出站時勾斷電車線，造成富里至池上間路線暫時不通，目前已恢復正常運行。圖／截自「三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享」臉書粉專
台鐵池上站今中午發生417次普悠瑪號出站時勾斷電車線，造成富里至池上間路線暫時不通，目前已恢復正常運行。圖／截自「三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享」臉書粉專

台鐵池上站繼發生貨物列車出軌撞及電線桿後，再發生417次普悠瑪號出站時勾斷電車線，造成富里至池上間路線暫時不通，台鐵公司表示，電車線故障搶修完成，列車提前於晚間7時恢復正常行車，關山=富里間公路接駁取消，但今天新左營=樹林（經東線）EMU3000新自強號仍全面開放站票。

台鐵今天中午12時20分池上=富里間發生間電車線故障事故，導致池上北端OS區間電車線設備故障，造成富里至池上間路線暫時不通，事故發生後，台鐵公司宣布啟動富里至關山間啟動公路接駁，以及今日新左營=樹林對號列車全面開放站票。

台鐵公司今晚間宣布最新資訊，故障的池上北端OS區間電車線設備已搶修完成，並於晚間7時恢復正常行車，關山=富里間公路接駁取消，上行列車自317次起，下行自432次起恢復正常行駛，但今日新左營=樹林（經東線）EMU3000新自強號仍全面開放站票。

退、換票部分，台鐵公司說明，旅客預定乘車班次因受電車線設備故障影響，致列車停駛、未及搭乘，或旅客無法搭乘，得自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站售票窗口，比照颱風警報退費規定辦理，免收退票手續費；至車站售票窗口以外通路退票者，依通路商之規定扣手續費後退票款。

使用信用卡購票旅客，可於乘車日起一年內，持原信用卡及車票正本，至各車站辦理退費至信用卡帳戶；因受事故影響而中止乘車的旅客，得憑票自發生日起一年內請求退還票價，並免收退票手續費；另外，持中斷區間台鐵公司定期票旅客，依車站公告延長有效期間一日。

台鐵 富里 普悠瑪號

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