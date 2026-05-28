常陵個展「假如故鄉」返台展出 以作品自剖思緒

繼4月前進比利時後，藝術家常陵個展「假如故鄉」近期返台展出，跳脫「系列作」思考，常陵說，他將這次個展想像成自己的腦袋，以不同作品展現不同時刻的思緒。

常陵2004年畢業於法國國立巴黎高等藝術學院，2007年加入「悍圖社」，擅以繪畫、裝置、行為等方式討論肉身與社會之間的關係。「假如故鄉」個展4月曾在比利時布魯塞爾藝廊展出，今天他帶領媒體在台北藝廊「異雲書屋」觀展。

常陵表示，故鄉的定義是很自我的，記憶在轉變，他的故鄉就一直在轉變。像是走進展場入口會看見雕塑「高角度阿姨」（2026年），那是他對小時候的記憶，小時候跟阿嬤去理髮廳，會有台又大又圓的機器將頭髮吹得膨膨的，那時的台灣富裕且多變，將生命力彰顯到最豐盛，髮型要高，頭髮要金，眼影要藍，是特有的文化形式。

多變的思緒是影響故鄉多變的關鍵，常陵說，他把這次個展想像成自己的腦袋，會有很多的想法一閃而過，不論是肢體動作、氣味還是畫面，那些想法一閃而過，他以不執著但持續紀錄的方式，形塑這檔以藝術家為主體面向的展覽。

「假如故鄉」個展展出常陵不同系列作如「五花肉」、「大玄玄社會」、「假性自大」等，常陵說，他早期陷入作品系列化的思維，那是以市場為導向，就像總是拍45度角的照片，大家只會記得那個角度的樣子很好，但換個角度就認不出人，僅以「系列」認創作者，也會過度片面化，希望此次展覽能有各式各樣的想法。

異雲書屋透過新聞稿表示，有別於早期以單一繪畫為主體的陳列安排，展覽延續常陵在2023年的個展「戰前準備」，或可更往前追溯至2019年於高雄美術館的個展「大玄玄社會——歷史日常」一隅，將展場全域視為主體的延伸，展覽中的每一件作品在實質與象徵層面上，都應視為常陵在創作時那些飛快閃現的「念頭」顯影。

「假如故鄉——常陵個展」即日起在異雲書屋青田館展出至6月20日。