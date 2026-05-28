翡翠水庫「耗水費」爭議改加成費率？翡管局：待台電提新購電方案

台北市政府與台電公司之間針對翡翠水庫「耗水費」，引發關注，近來雙方爭議有解，台北市放棄以「耗水費」名義向台電多收取每度12.5元的高額費用，但台電同意合約外徵用的水力採用加成費率計算。對此，翡管局下午指出，待台電提出新購電費率方案，雙方再行研議。

台北市政府翡翠水庫管理局主張額外支援發電的耗水量極大，要求台電支付耗水費補償水庫損失，以反應水資源價值，並放話若不支出耗水費，未來將不支援緊急發電需求。然而，經濟部、水利署、台電則認為「耗水費」根本不是這個意思，耗水費徵收對象是用水300噸以上的工業大戶，而水力發電是位能發電，放流水流向淨水場，最後仍是民生使用，認為北市府不應向台電收取耗水費。

目前雙方的爭議，雙方開會後各退一步取得共識，台北市放棄以「耗水費」名義向台電多收取每度12.5元的高額費用，但台電同意合約外徵用的水力採用加成費率計算，且全台有相同情形的水庫一體適用。對於雙方各退一步？翡管局表示，待台電提出新購電費率方案，雙方再行研議。