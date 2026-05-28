全台累計41家…醫美診所偷拍再增6家 衛福部：下周公布完整違規名單

醫美診所偷拍風暴延燒，知名集團愛爾麗、聖宜、光澤等被查出違法偷拍，各地衛生局啟動調查。衛福部醫事司今公布最新稽查進度，全台稽查1090家，查到41家違規，除第一階段35家違規外，再新增6家，多數業者遭裁處停業6個月、50萬元罰鍰。衛福部醫事司表示，預計下周公布將違規業者名單公布於衛福部網站。

新增六家涉嫌偷拍診所，包括台北市3家、桃園市2家、嘉義市1家。衛福部醫事司長劉越萍今在「世衛行動團成果發表」記者會表示，昨已函文至地方衛生局，若針對違規醫療機構已開出查處單，可依「行政程序法」公告，並請衛生局回報遭開罰的醫療機構名單，最快下周在衛福部「美容醫學專區」公布，讓民眾查詢。

醫美診所涉及針孔、偷拍事件連環爆，引發消費者人心惶惶。衛福部長石崇良曾公開表示，針對愛爾麗偷拍事件不可原諒，要求衛生局嚴格查辦並給予停業處分。醫事司指出，專案查核為鎖定隱私風險較高的醫美診所進行全面盤查，後續仍會分階段調查。