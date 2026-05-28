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宜蘭抹茶山唯一聯外山路6月施工 封閉至11月

中央社／ 宜蘭縣28日電

宜蘭礁溪抹茶山近年來成為打卡熱點。縣府今天表示，抹茶山唯一聯外山路1公里處預定6月10日起封閉，修復崩塌的邊坡及路面，預定11月完工後才能重新開放山路。

礁溪抹茶山近幾年來爆紅，山友從五峰旗風景特定區停車場上山後，必須先走一段4公里長的聯外山路，到了通天橋後，還要再走1.6公里的聖母登山步道才能抵達目的地。

縣府農業處今天表示，聯外山路2.1公里處去年底受豪雨沖刷影響，造成道路邊坡崩塌，路面也嚴重龜裂，縣府編列新台幣300多萬元災害復建經費，將在6月10日開工。

農業處指出，開工後會在聯外山路1公里處的天主教五峰旗聖母朝聖地（礁溪聖母山莊）開始封路，山友可進到聖母朝聖地，但之後通往抹茶山的山路禁止進入。

山友們表示，抹茶山登山人潮絡繹不絕，基於安全考量，認同縣府施工改善路況，只希望在安全前提下加速施工進度，早日滿足山友與觀光客需求。

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