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三班護病比入法「醫療機構設置標準」修正草案 石崇良：下周預告
三班護病比入法，賴清德總統日前宣布明年520分階段上路，但衛福部尚未預告「醫療機構設置標準」修正草案。衛福部長石崇良今天表示，設置標準將於下周預告，並將納入實施期程等。
石崇良今下午主持「世衛行動團成果」記者會，對於「醫療機構設置標準」修正草案為何至今仍未預告。他表示，三班護病比將分階段實施，第一階段在明年5月20日上路，醫事司正進行法規預告程序，預計下周預告，包括分階段實施期程也會納入條文，經收集意見後，就會進行最後公告。
民團質疑三班護病比採「平均」方式計算，無法改善護理師過勞問題。石崇良說，在5月8日舉行的三班護病比納入「醫療機構設置標準」會議中，邀集護理、醫界及等團體代表討論時，當時共識就是先採用113年3月1日施行的三班護病比標準與計算方式，現階段會先這樣實行。
當時通過施行的三班護病比標準，醫學中心白班1比6、小夜1比9、大夜1比11；區域醫院白班1比7、小夜1比11、大夜1比13；地區醫院白班1比10、小夜1比13、大夜1比15。
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