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涉偷拍醫美診所累計41家違規 衛福部將公布名單

中央社／ 台北28日電

偷拍醫美診所又新增6家有問題，包括台北市3家、桃園市2家、嘉義市1家；目前累計稽查1090家，其中41家遭查獲違規。衛福部預計下週在醫美專區公布名單，包括縣市及業者名稱等。

醫美診所接連發生疑涉偷拍事件，衛生福利部醫事司5月13日會商醫療機構錄影凝聚4點共識，分別為嚴禁使用密錄設備、公共場域可為公安架設正常鏡頭、一般診間等低隱私空間取得同意可錄、手術室等高隱私空間以禁錄為原則。

各地衛生局啟動大稽查，醫事司司長劉越萍今天下午出席世衛行動團返國記者會，被問及最新稽查進度與是否公布名單時表示，目前累計清查1090家，名單最快下週就會公告在「衛生福利部美容醫學專區」，單一窗口方便民眾查詢。

她解釋，醫療法沒有相關規定，因此必須先確認法規有沒有問題，包括後續若有人提出訴願等權益保障，是否可依法行政，確定根據行政程序法公告沒有問題後，昨天已發文請各地方衛生局提供違規業者名單。

醫事司副司長劉玉菁會後接受媒體電訪補充，繼上一波公布35家違規，這次又新增6家，包括台北市3家、桃園市2家、嘉義市1家，現在各地方衛生局如有開罰，都會直接處最高新台幣50萬元罰鍰，並停業6個月。

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