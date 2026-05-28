「長照司已捉襟見肘」專家力推失智基本法 失智照護不能只靠長照3.0

台灣失智症人口快速攀升，但「失智症是否需要專法」掀起討論。立法院今日針對失智症政策進行詢答，衛福部傾向將相關措施納入長照3.0架構推動，暫無設立專法規畫，引發民團與專家憂心，認為失智症涉及金融、交通、居住、司法與社會參與等跨部會問題，若僅停留在長照體系，恐難真正接住患者與家庭需求。

「失智症不能只被視為長照問題。」長期推動失智症基本法的台灣失智症協會理事長、瑞智社會福利基金會董事長徐文俊指出，失智症本質上是一組腦部疾病，會逐步影響記憶、判斷、行為與日常生活能力，背後牽涉的不只是照顧，更包括社會制度如何因應高齡化挑戰。

根據衛福部公布最新台灣社區失智症流行病學調查，台灣65歲以上，約8%為失智症患者，另有約18%屬於「輕度認知障礙」高風險族群。徐文俊提醒，這群人正是最需要提早介入與預防的一群，若能及早篩檢、延緩退化，不僅能降低家庭負擔，也能減少未來醫療與照護成本。

「衛福部長照司其實已經捉襟見肘。」徐文俊表示，衛福部雖已提出失智症政策綱領，但相關規畫延宕一年多仍未正式公告，顯示現行制度推動困難重重。失智症牽涉層面遠超過長照，例如金融詐騙防治、失智者財產保護、交通與駕駛安全、警政協尋機制，甚至職場與住宅政策，都需要更高層級的跨部會整合。

「不是長照司不努力，而是位階不夠高。」徐文俊認為，目前許多政策卡關的關鍵，在於跨部會協調缺乏法源與統籌機制，若沒有專法，很難要求各部會共同承擔責任。未來若能透過「失智症基本法」，將中央與地方權責、政策擬定機制、跨部會合作模式與資源配置明確法制化，才能真正建立完整的失智照護體系。

失智症專法已是全球趨勢，包括日本、韓國、英國等國，近年皆陸續建立國家級失智政策與法律架構，從「社會支持」角度面對失智問題。徐文俊以荷蘭著名文化人類學家Anne-Mei The提出的「失智症是社會進步的指標」為例，失智症是一個社會如何面對脆弱、接納差異的重要考驗，代表文明社會的試金石。

徐文俊強調，推動「失智症基本法」並非只是增加一部法律，而是替未來10年、20年的高齡社會預作準備。不要等到進入失智後才開始長照，而是如何讓長者延緩失能、保有尊嚴地生活，如果仍將失智症侷限在長照框架內，未來恐怕將面臨更龐大的家庭壓力與社會成本。