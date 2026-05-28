快訊

0至18成長津貼...誰可以領取? 衛福部長石崇良曝兩大領取條件

台股上沖下洗靠記憶體撐盤 外資最愛這檔大買逾12萬張

聽新聞
0:00 / 0:00

臺灣漫遊錄首批加印1萬本出貨 書腰加註得獎

中央社／ 桃園28日電
來自台灣的長篇小說《臺灣漫遊錄》奪得國際文學大獎「布克國際獎」，作者楊双子（左）與英文版譯者金翎一同上台領獎。 歐新社
來自台灣的長篇小說《臺灣漫遊錄》奪得國際文學大獎「布克國際獎」，作者楊双子（左）與英文版譯者金翎一同上台領獎。 歐新社

臺灣漫遊錄」獲英國國際布克獎，讀者詢問度高，得獎後首批加印1萬本，今天從桃園裝訂廠出貨，書腰印上醒目的「2026國際布克獎得主」字樣，具有紀念意義，值得讀者珍藏。

春山出版表示，「臺灣漫遊錄」得獎後，陸續收到訂書的需求，短期內就累計10萬本的印量，首批1萬本今天發到各大通路後，預期明天下午部分書店就可以看到書，希望關心「臺灣漫遊錄」的讀者近期都可以買到書。

中央社記者實地拜訪桃園龜山協聲裝訂廠，裝訂機器正馬不停蹄趕工。工序分為幾個部分，首先將從新北中和區印好的封面、內頁及扉頁上膠，並裁切成冊，再到另一台機器將上述半成品與書衣、書腰套好，最後上收縮膜保護好每一本書，廠房棧板上滿滿剛「出爐」的第16刷版本「臺灣漫遊錄」，聲勢驚人。

協聲公司董事長特助周國綱接受訪問表示，「今天第1批1萬本先出去，接下來還有一批2萬及4萬，聽說後面還有」。

周國綱說，一般而言，1萬本的量會抓3天的工作期，前面印刷好的內頁及書衣會先送來，裝訂廠就開始安排後續的作業，這一波工作應該會持續進行到下個月初。

從事印刷業多年的周國綱表示，很久沒有碰到這麼大量的訂單，這幾年書市的狀況，一次頂多裝約1000至1200本，好一點的2000本；過去經手過上萬本的印量，印象比較深的是時報出版的村上春樹作品。

網路書店方面，中央社記者上網查詢，目前博客來、金石堂及誠品書店的專頁均可購書，但博客來顯示預計入庫日為「5月28日到6月5日」期間，金石堂顯示為「預計6月1日出貨」，誠品顯示「依出版社配貨數量，到貨後依購買順序陸續出貨」，想上網買書的讀者，可能還要再等一下。

臺灣漫遊錄 布克

延伸閱讀

民眾嘆買不到…臺灣漫遊錄得獎效應發威 出版社緊急加印7萬本

「臺灣漫遊錄」推台文版 台語詩人温若喬擔任翻譯

台灣第1人！楊双子「臺灣漫遊錄」獲國際布克獎：生為台灣人是我的幸運

《臺灣漫遊錄》獲國際布克獎殊榮 今登博客來即時排行榜雙冠

相關新聞

翡翠水庫「耗水費」爭議改加成費率？翡管局：待台電提新購電方案

台北市政府與台電公司之間針對翡翠水庫「耗水費」，引發關注，近來雙方爭議有解，台北市放棄以「耗水費」名義向台電多收取每度12.5元的高額費用，但台電同意合約外徵用的水力採用加成費率計算。對此，翡管局下午指出，待台電提出新購電費率方案，雙方再行研議。

入夜中部以北防雷雨！薔蜜最快明晚增強為中颱 這2天最接近台灣

氣象署表示，今晚至明天，中部以北和宜蘭地區有陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨；預估颱風薔蜜明晚至30日增強為中度...

全台累計41家…醫美診所偷拍再增6家 衛福部：下周公布完整違規名單

醫美診所偷拍風暴延燒，知名集團愛爾麗、聖宜、光澤等被查出違法偷拍，各地衛生局啟動調查。衛福部醫事司今公布最新稽查進度，全台稽查1090家，查到41家違規，除第一階段35家違規外，再新增6家，多數業者遭裁處停業6個月、50萬元罰鍰。衛福部醫事司表示，預計下周公布將違規業者名單公布於衛福部網站。

三班護病比入法「醫療機構設置標準」修正草案 石崇良：下周預告

三班護病比入法，賴清德總統日前宣布明年520分階段上路，但衛福部尚未預告「醫療機構設置標準」修正草案。衛福部長石崇良今天表示，設置標準將於下周預告，並將納入實施期程等。

「長照司已捉襟見肘」專家力推失智基本法 失智照護不能只靠長照3.0

台灣失智症人口快速攀升，但「失智症是否需要專法」掀起討論。立法院今日針對失智症政策進行詢答，衛福部傾向將相關措施納入長照3.0架構推動，暫無設立專法規畫，引發民團與專家憂心，認為失智症涉及金融、交通、居住、司法與社會參與等跨部會問題，若僅停留在長照體系，恐難真正接住患者與家庭需求。

手麻、腦霧恐罹罕病多發性硬化症 醫示警：未及早確診壽命恐少14年

本周六為「世界多發性硬化症日」，多發性硬化症是罕見疾病，好發20至40歲青壯年，女性罹病風險高於男性。根據國際多發性硬化症聯盟（MSIF）報告，因症狀多樣性高，全球延遲診斷平均時間約1至2年。多發性硬化症為中樞神經慢性發炎疾病，因發病位置不同，症狀不同，手腳發麻、視力無法對焦均可能症狀，持續未改善應就醫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。