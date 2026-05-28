臺灣漫遊錄首批加印1萬本出貨 書腰加註得獎

「臺灣漫遊錄」獲英國國際布克獎，讀者詢問度高，得獎後首批加印1萬本，今天從桃園裝訂廠出貨，書腰印上醒目的「2026國際布克獎得主」字樣，具有紀念意義，值得讀者珍藏。

春山出版表示，「臺灣漫遊錄」得獎後，陸續收到訂書的需求，短期內就累計10萬本的印量，首批1萬本今天發到各大通路後，預期明天下午部分書店就可以看到書，希望關心「臺灣漫遊錄」的讀者近期都可以買到書。

中央社記者實地拜訪桃園龜山協聲裝訂廠，裝訂機器正馬不停蹄趕工。工序分為幾個部分，首先將從新北中和區印好的封面、內頁及扉頁上膠，並裁切成冊，再到另一台機器將上述半成品與書衣、書腰套好，最後上收縮膜保護好每一本書，廠房棧板上滿滿剛「出爐」的第16刷版本「臺灣漫遊錄」，聲勢驚人。

協聲公司董事長特助周國綱接受訪問表示，「今天第1批1萬本先出去，接下來還有一批2萬及4萬，聽說後面還有」。

周國綱說，一般而言，1萬本的量會抓3天的工作期，前面印刷好的內頁及書衣會先送來，裝訂廠就開始安排後續的作業，這一波工作應該會持續進行到下個月初。

從事印刷業多年的周國綱表示，很久沒有碰到這麼大量的訂單，這幾年書市的狀況，一次頂多裝約1000至1200本，好一點的2000本；過去經手過上萬本的印量，印象比較深的是時報出版的村上春樹作品。

網路書店方面，中央社記者上網查詢，目前博客來、金石堂及誠品書店的專頁均可購書，但博客來顯示預計入庫日為「5月28日到6月5日」期間，金石堂顯示為「預計6月1日出貨」，誠品顯示「依出版社配貨數量，到貨後依購買順序陸續出貨」，想上網買書的讀者，可能還要再等一下。