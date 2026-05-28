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台肥收益降 陳駿季：肥料凍漲、3年吸收10億元

中央社／ 台北28日電
有立委關切台肥公司近年收益下降，農業部長陳駿季今天說明，主要是肥料凍漲，近3年來台肥吸收約新台幣10億元，造成利潤減少。 聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
有立委關切台肥公司近年收益下降，農業部長陳駿季今天說明，主要是肥料凍漲，近3年來台肥吸收約新台幣10億元，造成利潤減少。 聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

有立委關切台肥公司近年收益下降，農業部長陳駿季今天說明，主要是肥料凍漲，近3年來台肥吸收約新台幣10億元，造成利潤減少。

立法院經濟委員會審查115年度農業部及所屬單位預算，國民黨立委楊瓊瓔提到，農業部每年度投資收益，主要來自台肥公司、台北農產運銷公司及全國農業金庫所獲配的現金股利，但台肥113年度淨利較112年度減少49.84%，114年度實獲配股利2元，較預算減少0.1元（減幅4.76%），115年度估算也是2元，都是111年度以來最低。

陳駿季指出，民國110年起肥料凍漲，後來所有原物料上漲，並非都由政府補貼肥料價差，而是由台肥及政府各吸收50%，台肥盡社會責任，3年來吸收約10億元，因此利潤減少。

楊瓊瓔原本提案，農業部未能以股東身分透過公股代表，適度監督台肥營運，欲對行政工作維持的一般作業費3991.3萬元預算刪除10%，經陳駿季說明後，決定維持原預算。

根據台肥公開的股東結構，27%屬於政府及公營機構，農業部目前是台肥最大股東，持股約24%。

陳駿季 台肥 楊瓊瓔

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