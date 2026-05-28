入夜中部以北防雷雨！薔蜜最快明晚增強為中颱 這2天最接近台灣

氣象署表示，今晚至明天，中部以北和宜蘭地區有陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨；預估颱風薔蜜明晚至30日增強為中度颱風，5月31日、6月1日將最接近台灣。

根據中央氣象署網站，今天下午2時輕度颱風薔蜜中心位置在鵝鑾鼻東南東方1880公里處，以每小時17公里速度，向西北轉西北西進行。

氣象署預報員鄭傑仁告訴中央社記者，預計明晚至30日薔蜜有機會發展成中度颱風，5月31日、6月1日將最接近台灣。

鄭傑仁指出，今晚至明天，受鋒面影響，較容易有短延時強降雨，中部以北和宜蘭地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

鄭傑仁指出，明天北部、宜蘭地區以及午後花東地區、中南部山區可能有局部大雨，而明晚南部地區也有零星短暫陣雨。

5月30日、31日環境轉成偏東北風，鄭傑仁表示，迎風面花東地區有局部短暫陣雨，其他地區是多雲到晴，午後中南部地區和北部山區有局部短暫雷陣雨，其中30日午後中南部山區慎防局部大雨。

鄭傑仁指出，6月1日、2日需留意颱風薔蜜外圍雲系影響，薔蜜有機會從琉球群島一帶北上，直接影響台灣機會不高，但受颱風外圍雲系影響，北部和宜蘭地區有局部短暫陣雨，其他地區是多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

6月3日、4日颱風薔蜜北上往日本南方前進，鄭傑仁指出，台灣附近轉成偏南風到西南風，在台東地區和恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，而東半部地區、西半部的山區午後有局部短暫雷陣雨。

在氣溫部分，鄭傑仁表示，明天各地清晨低溫約攝氏25到28度，白天高溫將較今天下降，北部、宜蘭、花蓮約28至31度，中南部和台東32至35度，其中南部內陸地區有機會出現局部36至37度高溫。

鄭傑仁指出，5月30日後氣溫將分成2個階段變化，5月30日至6月2日高溫稍降，北部、東半部約29至32度，中南部約32到33度，但6月3日、4日轉成偏南風到西南風後，高溫將再往上，東半部約30至32度，西半部約33至35度。