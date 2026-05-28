旺旺友聯產險舉辦「初老體驗」活動 強化超高齡社會服務思維

面對台灣人口結構快速老化，高齡議題已成為企業經營與社會發展的重要課題。根據內政部最新人口統計資料，截至2025年底，台灣65歲以上人口已超過467萬人，占總人口比例達20.06%，正式進入世界衛生組織（WHO）定義的「超高齡社會」。

為提升企業對高齡需求的理解，旺旺友聯產物保險（2816）於日前舉辦「初老體驗活動」，邀請公司高階主管實際穿戴高齡模擬裝備，透過沉浸式體驗，感受年齡增長後在視覺、聽力、行動與日常生活上的不便，藉此深化對高齡族群需求的同理與關注。

本次活動以中國神話中的長壽人物「彭祖」為主題發想，象徵人們對長壽與健康的期待，也呼應高齡化社會下「延長壽命」與「提升生活品質」同等重要的觀念。活動中特別設計多項模擬情境，包括限制關節活動的護具、模擬視力退化的特殊眼鏡，以及增加身體重量的裝備，讓參與主管在步行、上下樓梯、閱讀文字及完成簡單動作時，實際體會長者在生活中可能遭遇的困難。

許多參與者表示，過去對高齡化的理解多停留在數據與市場分析，但在親身體驗後，才真正感受到老化對身體機能與生活節奏帶來的改變，也更加理解高齡者對醫療照護、居家安全與風險保障的需求。

旺旺友聯產險表示，台灣已正式進入超高齡社會，保險產業除了提供基本風險保障，更需要從使用者需求出發，思考如何打造更友善、更具溫度的服務體驗。公司未來也將持續關注高齡保障、健康促進與友善服務等面向，期望透過實際行動，回應高齡化社會帶來的新挑戰。

旺旺友聯產險指出，高齡化不只是人口議題，更是每個人未來都將面對的人生課題。此次「初老體驗活動」除了讓主管階層重新認識老化，也希望透過體驗與反思，建立更多理解與陪伴，進一步推動企業內部對高齡友善文化的重視。