快訊

0至18成長津貼...誰可以領取? 衛福部長石崇良曝兩大領取條件

台股上沖下洗靠記憶體撐盤 外資最愛這檔大買逾12萬張

聽新聞
0:00 / 0:00

旺旺友聯產險舉辦「初老體驗」活動 強化超高齡社會服務思維

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
台灣已正式進入超高齡社會，保險產業思考如何打造更友善、更具溫度的服務體驗。旺旺友聯產物保險／提供
台灣已正式進入超高齡社會，保險產業思考如何打造更友善、更具溫度的服務體驗。旺旺友聯產物保險／提供

面對台灣人口結構快速老化，高齡議題已成為企業經營與社會發展的重要課題。根據內政部最新人口統計資料，截至2025年底，台灣65歲以上人口已超過467萬人，占總人口比例達20.06%，正式進入世界衛生組織（WHO）定義的「超高齡社會」。

為提升企業對高齡需求的理解，旺旺友聯產物保險（2816）於日前舉辦「初老體驗活動」，邀請公司高階主管實際穿戴高齡模擬裝備，透過沉浸式體驗，感受年齡增長後在視覺、聽力、行動與日常生活上的不便，藉此深化對高齡族群需求的同理與關注。

本次活動以中國神話中的長壽人物「彭祖」為主題發想，象徵人們對長壽與健康的期待，也呼應高齡化社會下「延長壽命」與「提升生活品質」同等重要的觀念。活動中特別設計多項模擬情境，包括限制關節活動的護具、模擬視力退化的特殊眼鏡，以及增加身體重量的裝備，讓參與主管在步行、上下樓梯、閱讀文字及完成簡單動作時，實際體會長者在生活中可能遭遇的困難。

許多參與者表示，過去對高齡化的理解多停留在數據與市場分析，但在親身體驗後，才真正感受到老化對身體機能與生活節奏帶來的改變，也更加理解高齡者對醫療照護、居家安全與風險保障的需求。

旺旺友聯產險表示，台灣已正式進入超高齡社會，保險產業除了提供基本風險保障，更需要從使用者需求出發，思考如何打造更友善、更具溫度的服務體驗。公司未來也將持續關注高齡保障、健康促進與友善服務等面向，期望透過實際行動，回應高齡化社會帶來的新挑戰。

旺旺友聯產險指出，高齡化不只是人口議題，更是每個人未來都將面對的人生課題。此次「初老體驗活動」除了讓主管階層重新認識老化，也希望透過體驗與反思，建立更多理解與陪伴，進一步推動企業內部對高齡友善文化的重視。

高齡化 年齡 內政部

延伸閱讀

陽光行動／高齡歧視背後...專家曝年輕人「恐老情緒」的集體焦慮

陽光行動／中高齡補充勞動力 台灣沒準備好

陽光行動／人老屋老…雙老加劇 都市囚居難解

陽光行動／隱形歧視…長輩社交退縮 失能風險增

相關新聞

翡翠水庫「耗水費」爭議改加成費率？翡管局：待台電提新購電方案

台北市政府與台電公司之間針對翡翠水庫「耗水費」，引發關注，近來雙方爭議有解，台北市放棄以「耗水費」名義向台電多收取每度12.5元的高額費用，但台電同意合約外徵用的水力採用加成費率計算。對此，翡管局下午指出，待台電提出新購電費率方案，雙方再行研議。

入夜中部以北防雷雨！薔蜜最快明晚增強為中颱 這2天最接近台灣

氣象署表示，今晚至明天，中部以北和宜蘭地區有陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨；預估颱風薔蜜明晚至30日增強為中度...

全台累計41家…醫美診所偷拍再增6家 衛福部：下周公布完整違規名單

醫美診所偷拍風暴延燒，知名集團愛爾麗、聖宜、光澤等被查出違法偷拍，各地衛生局啟動調查。衛福部醫事司今公布最新稽查進度，全台稽查1090家，查到41家違規，除第一階段35家違規外，再新增6家，多數業者遭裁處停業6個月、50萬元罰鍰。衛福部醫事司表示，預計下周公布將違規業者名單公布於衛福部網站。

三班護病比入法「醫療機構設置標準」修正草案 石崇良：下周預告

三班護病比入法，賴清德總統日前宣布明年520分階段上路，但衛福部尚未預告「醫療機構設置標準」修正草案。衛福部長石崇良今天表示，設置標準將於下周預告，並將納入實施期程等。

「長照司已捉襟見肘」專家力推失智基本法 失智照護不能只靠長照3.0

台灣失智症人口快速攀升，但「失智症是否需要專法」掀起討論。立法院今日針對失智症政策進行詢答，衛福部傾向將相關措施納入長照3.0架構推動，暫無設立專法規畫，引發民團與專家憂心，認為失智症涉及金融、交通、居住、司法與社會參與等跨部會問題，若僅停留在長照體系，恐難真正接住患者與家庭需求。

手麻、腦霧恐罹罕病多發性硬化症 醫示警：未及早確診壽命恐少14年

本周六為「世界多發性硬化症日」，多發性硬化症是罕見疾病，好發20至40歲青壯年，女性罹病風險高於男性。根據國際多發性硬化症聯盟（MSIF）報告，因症狀多樣性高，全球延遲診斷平均時間約1至2年。多發性硬化症為中樞神經慢性發炎疾病，因發病位置不同，症狀不同，手腳發麻、視力無法對焦均可能症狀，持續未改善應就醫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。