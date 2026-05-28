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戶外金屬遊樂設施 高溫曝曬下可能高達60度！公衛師呼籲這幾件事先做
台灣進入夏季高溫，人人高喊快要烤焦了，有民代提出制定兒童戶外遊樂設施熱傷害防範標準，台北市公共衛生師公會理事長翁瑞宏表示，兒童體內溫度調節機制及對高溫敏感度與成人不同，支持訂定規範，政府也可以帶頭先提供充足水分供飲用、或增設灑水系統、遮陽傘等防曬防熱工具。
翁瑞宏說，制定兒童戶外遊樂設施熱傷害防範標準，是非常先進的想法，目前熱防範規範主要針對勞動場所，且多以西方成人為標準制定，適合西方人不一定適合國人，適合成人也不一定適合兒童。
熱中暑為體溫中樞調節失靈，熱傷害則跟循環系統有關，兒童在體溫調節及熱感知能力相對成人較差。翁瑞宏說，以公園為例，許多設施是金屬製，在高溫曝曬下溫度可能達到60度以上，因此不應該等到制定標準，現在公部門就應提出相關對策，避免兒童使用戶外遊樂設施而出現熱傷害。
針對遊樂場所、公園等，翁瑞宏說，若沒有樹蔭，應盡速加裝遮陽傘等設備，讓民眾有休息的地方；另兒童公園入口也可以加裝溫度計，若氣溫過高，可用不同燈號給予警示，請大家別在高溫狀況下使用遊具；還有運動遊玩過程中，應有適當補水的飲水機、增加灑水設施降溫。公部門應先帶頭改善，後續再思考訂定標準。
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