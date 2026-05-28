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WHA行動團兩大突破 石崇良：雙部長與智慧醫療展

中央社／ 台北28日電
世界衛生大會（WHA）日前落幕，衛生福利部長石崇良今天表示，此行有兩大突破，一是在外交部助力下，首度於日內瓦召開「雙部長」國際記者會，並首次舉辦台灣智慧醫療展。中央社
世界衛生大會（WHA）日前落幕，衛生福利部長石崇良今天表示，此行有兩大突破，一是在外交部助力下，首度於日內瓦召開「雙部長」國際記者會，並首次舉辦台灣智慧醫療展。中央社

世界衛生大會（WHA）日前落幕，衛生福利部長石崇良今天表示，此行有兩大突破，一是在外交部助力下，首度於日內瓦召開「雙部長」國際記者會，並首次舉辦台灣智慧醫療展。

台灣已連續10年未獲WHA邀請函，無法以觀察員身分參與大會，但官方仍連年組成行動團前往發聲，今年更提高規格，首度由「雙部長」外交部長林佳龍與衛福部長石崇良共同率團赴日內瓦。

石崇良今天下午主持世衛行動團返國記者會說明成果，除向世界衛生組織（WHO）遞交抗議函外，也在當地召開國際記者會，並積極與友邦、友我國家及國際醫衛組織進行雙邊及多邊專業交流。

「這次共有11個友邦在大會中提案，支持台灣以觀察員身分參與WHA，共26國及歐盟公開發言支持台灣。」石崇良強調，健康議題不該有政治力介入，面對中國打壓力道只增不減，外交部是行動團此行最大的助力。

石崇良說，林佳龍親上前線，代表整個外交系統總動員，促使行動團圓滿達成任務，這就像兩個艦隊融合，成為一個更大的艦隊前進，未來將循此模式推動WHA相關參與。

今年民間力量也超越往年，石崇良指出，行動團成員約20人，與往年差不多，但我國首度舉辦的「WHA台灣智慧醫療與健康產業展」，集結國內醫療院所與生技企業共30多個團體、超過100人參與。

石崇良表示，在當地展示AI醫療影像、智慧病房、精準診斷、再生醫學等關鍵領域成果，短短2天有超過千人進場交流，是今年最大的突破；由於許多醫院與業者都希望參與，因此明年規劃擴大辦理，將尋找更大的場地舉辦。

至於雙邊與多邊會談，石崇良說，會談國家數量與往年差不多，重點在於深度；行動團與多國簽署合作備忘錄（MOU），取得實質合作的進展，但基於相互尊重，不便對外公布，以免這些國家遭受不必要的困擾。

石崇良表示，衛福部已開始為明年前進WHA進行籌劃，對於中國可能的政治干預，衛福部將與外交部合作，備妥因應方案。

WHA 石崇良 日內瓦

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