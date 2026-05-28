彩繪希望頒獎！「工作狂」罹癌後以畫排解情緒 鼓勵癌友看見希望

Maggie在2017年發現罹患乳癌，原在金融業擔任高階主管，自認為「工作狂」的她，為治療癌症請假，生活頓失重心，在個管師建議下開始學畫。她筆下一幅「孤獨與希望」，剃光頭髮的癌症患者，在暗室打著點滴，凸顯罹癌的孤獨感受，身旁卻有窗戶滲入的陽光，全家福相匡及象徵希望的純白鴿子。她說，創作時專注當下，從罹癌恐懼中隔離，也是治療的一環。

癌症希望基金會舉辦第11屆「彩繪希望」頒獎典禮，在215件投稿創作中，選出31件得獎作品，基金會董事靳秀麗說，每一幅作品不僅是與疾病共處的紀錄，也乘載面對生命挑戰時，仍選擇持續前行的勇氣與希望。許多癌友真正難以面對的不只是身體不適，而是「不知道怎麼說的感受」，多位評審觀察，作畫不僅是藝術表現，更像梳理情緒的過程、透過藝術抒發情緒。

Maggie畫作「彩繪希望」獲得癌症病人組第二名。她說，癌症病人常感受到孤獨，多半因為說出來旁人也難以理解，乾脆不說。她在創作中，以躬身的肢體語言，凋謝的花朵等形象，形塑癌症病人的孤獨感，希望幫助癌症病人了解，「孤單是很正常的」，她會有、大家也會，盼讓癌友感覺到「被陪伴」，並理解情緒會來、也會走。

Maggie把學畫視為治療一環，目前在台師大就讀美術研究所，畢業作品將畫出罹癌不同階段心情。她說，盼透過畫作，提醒病友家屬，陪伴病友時不必時刻詢問情況，反而造成壓力；若能如畫中相框中的全家福，靜靜陪伴，包容情緒，給予時間，反而讓癌友感受更多支持。她也在畫作中以陽光、鴿子象徵治療過程中的溫暖與希望。

衛福部次長莊人祥指出，癌症連續43年高居10大死因首位，賴清德總統在健康台灣計畫中，將癌症防治列為核心目標，盼降低癌症發生率及死亡率，現行癌症五年存活率已從早年51%，今年提升為62%，他以自身罹癌經驗，建議癌友盡快克服罹癌初期的「否認期」，立刻接受治療，聽從醫囑，政府將與癌症團體合作，盼癌友與家人看見希望。

立委王正旭指出，癌症希望基金會舉辦「彩繪希望」獎項20餘年，他母親也曾是得獎者，20多年來看見癌症病友的辛苦，及客服辛苦產生力量的過程，他已從照顧癌症病人的臨床腫瘤科醫師，轉任立法委員，將致力讓所看見的這份力量，轉變為制度，陪伴更多癌友及家人。