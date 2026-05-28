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兒童殺手？塑膠滑梯、金屬扶手恐致燙傷 醫籲訂戶外熱傷害標準

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
北市議員參選人呼籲，應制定兒童戶外遊樂設施熱傷害防範標準，引發討論。本報資料照片
北市議員參選人呼籲，應制定兒童戶外遊樂設施熱傷害防範標準，引發討論。本報資料照片

全台連日高溫炎熱，台北市昨高溫飆至38.3度，刷新2018年5月紀錄。北市議員呼籲制定兒童戶外遊樂設施熱傷害防範標準。醫師指出，小朋友常常「玩到忘記熱」，因此孩童是熱傷害高風險族群之一，呼籲中央或縣市政府應建立兒童戶外遊樂設施熱傷害防範標準，包括高溫警示、遮蔭設施、灑水降溫與遊具表面溫度監測等。

衛福部公布最新熱傷害就診統計人次數，今年5月截至5月27日，總計286人次，光是昨天（27日）一整天就達49人次。極端高溫不只讓人吃不消，也讓兒童戶外遊樂安全拉警報。北醫急診重症醫學部前主任、開業醫師高偉峰指出，高溫、高濕加上無風環境，恐讓孩童在短時間內中暑，甚至危及生命。

高偉峰呼籲，中央或縣市政府應建立兒童戶外遊樂設施熱傷害防範標準，例如高溫警示、遮蔭設施、灑水降溫與遊具表面溫度監測等，避免塑膠滑梯、金屬扶手在烈日曝曬下燙傷。

高偉峰表示，制定高溫警戒與熱指數標準確實值得討論，尤其台灣氣候與歐美不同，高濕環境下熱傷害風險更高。目前美國部分州已規定，氣溫超過32度時，戶外勞動應減量或避免正午工作，台灣未來也可考慮依據「熱指數」建立分級警示制度。

高偉峰指出，台灣夏季真正可怕的不只是高溫，而是「高濕度」。人體感受到的熱，其實是由溫度、濕度與風速共同決定，其中濕度影響尤其大。以氣溫36度為例，若濕度達100%，熱指數甚至可能相當於63度，人體散熱能力將大幅下降。

高偉峰表示，人體主要透過「輻射、傳導、對流、蒸發」四種方式散熱，其中在高溫環境下，「蒸發」最重要，也就是流汗散熱。但當環境濕度太高、風速太低，汗水難以蒸發，散熱效率就會急遽下降。

高偉峰解釋，當周遭溫度超過33度，人體原本靠輻射散熱的能力便會開始失效；若環境接近37度，外界熱能甚至會反向進入人體。近年台灣頻頻出現超過37度高溫，加上都市水泥熱島效應，戶外遊樂場、操場、頂樓等區域，實際體感溫度比氣象數據更高。

孩童是熱傷害高風險族群，高偉峰說，若無法即時察覺身體脫水與疲勞，等到出現頭暈、嘔吐、意識不清時，已經是中重度熱傷害。中暑治療最重要關鍵就是「快速降溫」，立即將患者浸泡於冷水中，或是將四肢弄濕，以灑水方式搭配電風扇，加速蒸發散熱。

高溫 北市

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